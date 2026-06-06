Bio je prepoznat kao jedan od najoriginalnijih i najcjenjenijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, čovjek izuzetnog znanja i strasti prema košarci.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Legendarni sportski novinar i košarkaški komentator Edin Avdić biće sahranjen u Sarajevu u ponedjeljak, 8. juna, na groblju Bare, sa početkom u 14.30 časova.

Komemoracija će biti održana istog dana u Narodnom pozorištu Sarajevo od 11 časova, dok će ulaz za sve koji žele da odaju posljednju počast biti omogućen od 10 do 10.45 časova.

Za prijatelje, kolege, sportiste i poštovaoce Avdićevog lika i djela iz Srbije organizovana je komemoracija u subotu, 6. juna, od 13 časova u hotelu "Crowne Plaza".

Avdić je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u regionalnom i evropskom sportskom novinarstvu. Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije širom regiona, a od njega se danima opraštaju sportisti, kolege novinari, košarkaški radnici i ljubitelji sporta.

Bio je prepoznat kao jedan od najoriginalnijih i najcjenjenijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, čovjek izuzetnog znanja i strasti prema košarci. Njegove analize, komentari, ekskluzivni intervjui i brojne anegdote ostavili su snažan pečat u sportskom novinarstvu.

Mnogi su ga s razlogom nazivali pravom košarkaškom enciklopedijom, a upravo po tome će ga pamtiti generacije ljubitelja sporta širom regiona.