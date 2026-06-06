Bojović poručio da tokom pretresa objekata Dragiše Kljajevića nije pronađeno oružje i zatražio reakciju direktora Uprave policije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska narodna partija ocijenila je da je pretres kuće njihovog odbornika u Pljevljima Dragiše Kljajevića pokušaj političkog pritiska i zastrašivanja, prenosi portal Vijesti.

Poslanik DNP-a i član Odbora za bezbjednost i odbranu Vladislav Bojović saopštio je da su pripadnici Uprave policije u Pljevljima, uz saglasnost nadležne tužiteljke, juče izvršili pretres Kljajevićevih porodičnih objekata zbog sumnje da posjeduje nelegalno oružje.

Kako prenosi portal Vijesti, pretres je najprije obavljen u porodičnoj kući u selu Đurđevića Tara i pomoćnim objektima, a potom i u kući koju porodica koristi u Pljevljima.

Bojović tvrdi da tokom policijske akcije nije pronađeno nikakvo oružje niti bilo šta što bi potvrdilo sumnje zbog kojih je pretres sproveden.

Prema njegovim riječima, cijeli slučaj mogao bi biti povezan sa nedavno pokrenutom inicijativom za poništenje odluke o priznanju Kosova u pljevaljskom parlamentu, koju je među prvima potpisao upravo Kljajević, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da u DNP-u smatraju da je riječ o pokušaju kompromitacije njihovog odbornika, ali i političke inicijative koju je partija pokrenula u Pljevljima.

Bojović je pozvao direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića da javnosti saopšti zbog čega je akcija sprovedena i da objasni okolnosti pod kojima je izvršen pretres, prenosi portal Vijesti.

Govoreći o Kljajeviću, Bojović je naveo da je riječ o čovjeku koji je i ranije bio predmet policijskih kontrola. Podsjetio je da je, kako tvrdi, njegovom partijskom kolegi 2016. godine pretresano vozilo pred skup tadašnjeg Demokratskog fronta u Nikšiću, ali da ni tada nije pronađeno ništa sporno.

Kako prenosi portal Vijesti, Bojović je izrazio sumnju da u bezbjednosnom sektoru i dalje djeluju pojedinci povezani sa bivšim strukturama vlasti, te zatražio da se utvrdi da li je bilo zloupotrebe službenih ovlašćenja.

On je poručio da DNP očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija, navodeći da postoje razlozi za sumnju da je akcija sprovedena u trenutku kada sve više odbornika daje podršku inicijativi te partije o pitanju Kosova, prenosi portal Vijesti.

Za sada se Uprava policije nije zvanično oglašavala povodom optužbi koje je iznio Bojović.