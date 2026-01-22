U diskusiji je naglašeno da je u cjelosti riješeno pitanje postupanja sa duvanskim proizvodima oduzetim na osnovu Odluke o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar“.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o uništenju duvanskih proizvoda nakon razgraničenja duvanskih proizvoda koji su dokazni materijal u sudskim postupcima od onih obuhvaćenih upravnim postupcima.

U diskusiji je naglašeno da je u cjelosti riješeno pitanje postupanja sa duvanskim proizvodima oduzetim na osnovu Odluke o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar“.

"Uništenjem cigareta je riješeno pitanje koje je opterećivalo pregovore sa EU i potvrđena je odlučnost Vlade da se izbori sa krijumčarenjem duvanskih proizvoda i povezanim nelegalnim aktivnostima. Cjelokupan postupak uništenja sproveden je uz prisustvo i nadzor međunarodnih partnera, uz kontinuirani video nadzor čitavog procesa, u cilju potpune transparentnosti i kontrole", saopštila je Vlada.

Najveći dio procesa uništenja duvanskih proizvoda realizovan je u periodu od 23. juna do 16. septembra 2025. godine.

U tom periodu je na teritoriji Slobodne zone "Luke Bar" je uništeno: 130.003 paketa cigareta; 526 paketa rezanog duvana (težine oko 100 kilograma po paketu); 1.134 paketa duvana za nergile; šest paketa elektronskih cigareta.

Uništenje preostale količine duvanskih proizvoda sprovedeno je u periodu od 9. do 12. decembra 2025. u skladištu firme „PGS Montenegro“ u Slobodnoj zoni „Luke Bar“ i skladištu „Zetatransa“ u Podgorici.

U skladištu „Zetatransa“ u Podgorici, 9. decembra uništeno je 1.426 paketa cigareta, šest šteka i 262 kilograma rezanog duvana. U skladištu „PGS Montenegra“ (Slobodna zona "Luke Bar"), od 10. do 12. decembra uništen je 6.801 paket i 99 šteka cigareta.

"Uništenju je prethodilo precizno razgraničenje duvanskih proizvoda koji predstavljaju dokazni materijal u krivičnim postupcima i koji se moraju čuvati do okončanja tih postupaka, od onih koji su obuhvaćeni upravnim postupcima", ističu iz Vlade.

Nakon završenog postupka uništenja, u skladištu "PGS Montenegra" u Slobodnoj zoni „Luke Bar“ ostalo je još oko 11.800 paketa cigareta koje su obuhvaćene sudskim postupcima.

"U tom smislu, zadužena je Uprava za državnu imovinu da predloži način skladištenja i čuvanja duvanskih proizvoda sa procjenom potrebnih finansijskih sredstava, nakon čega će Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo finansija i Uprava za državnu imovinu, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, preduzeti aktivnosti na pronalaženju optimalnog modela za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju predloga Uprave", piše u saopštenju.