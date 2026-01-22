On je podsjetio da je u periodu od 23. juna do 16. septembra 2025 godine uništeno 130.003 paketa cigareta, 526 paketa rezanog duvana, 1.134 paketa duvana za nargile i 6 paketa elektronskih cigareta.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Da borba Vlade i države u cjelini protiv šverca nije deklarativna, već stvarna i suštinska, te da se potvrđuje uništenim količinama švercovanog duvana, razbijenim mrežama i krivičnim postupcima, dokazali smo i zadnjom fazom postupka uništenja zaplijenjenog švercovanog duvana, poručuje Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

„Nakon precizne i potpune identifikacije, te razdvajanja duvanskih proizvoda oduzetih u upravnom postupku od strane Uprave carina, od onih koji služe kao dokazni materijal u sudskim postupcima, izvršeno je uništenje zaplijenjenog švercovanog duvana u Slobodnoj zoni Luka Bar i skladištu Zetatrans u Podgorici. Ovom prilikom je uništeno 8.227 paketa cigareta, 105 šteka cigareta i 262 kg rezanog duvana. Vrijednost tog duvana na crnom tržištu je mogla dostići i preko 10 miliona eura, tako da je ovo još jedan snažan udarac organizovanom kriminalu koji se bavio švercom cigareta“, kazao je Koprivica.

On je podsjetio da je u periodu od 23. juna do 16. septembra 2025 godine uništeno 130.003 paketa cigareta, 526 paketa rezanog duvana, 1.134 paketa duvana za nargile i 6 paketa elektronskih cigareta.

„Prema tome, ukupno je uništeno 138.230 paketa cigareta, u ovom postupku na osnovu Odluke Vlade o uništenju duvana, što je rekordna količina u jednom postupku u Evropi. Ovo je, pored ostalog, prva potpuno izvršena obaveza iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24.“, ukazuje Koprivica.

Potpredsjednik Vlade navodi i da je uništenje vršeno na osnovu sveobuhvatne metodologije, za čiju izradu je stručnu pomoć pružila Uprava prihoda i carina Ujedinjenog kraljevstva.

„Cjelokupan postupak uništenja je, kao i prva faza tokom ljeta, kontinuirano sniman radi obezbjeđenja potpune transparentnosti i kredibiliteta, i hard disk sa ovim video materijalom se čuva u Upravi carina kao dio službene dokumentacije. Ovu zadnju fazu postupka uništenja je u potpunosti pratila, na licu mjesta, monitoring misija EUROL-a 4. Svakom trenutku uništenja osim radnika firme izvođača prisustvovali su službenici Uprave carina i Uprave policije, a Agencija za nacionalnu bezbjednost je kredibilno preduzimala mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, kazao je Koprivica.

On navodi da je na taj način u potpunosti zaštićen integritet postupka, osigurana kontrola i eliminisani i najmanji rizici od zloupotreba, ali i potvrđena reputacija Vlade i Države.

„Uništenje je realizovala firma u državnoj svojini- Deponija d.o.o upotrebom modernih industrijskih drobilica i uništenje i odlaganje je sprovedeno uz poštovanje najviših ekoloških standarda, a ova firma je izabrana da izvrši ovaj veoma važan državni zadatak primjenom Zakona o javnim nabavkama“, ističe Koprivica.

U ovoj poslednjoj fazi na osnovu detaljnog i odgovornog rada Radnog tima, koji su sačinjavali predstavnici Uprave carina i Specijalnog državnog tužilaštva i Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, precizno su identifikovani duvanski proizvodi koji predstavljaju dokazni materijal u krivičnim postupcima i razdvojeni od onih koji su oduzeti u upravnim postupcima. Vlada je definisala mjere za dosledno poštovanje zakonskih procedura i zaštitu i čuvanje dokaznog materijala u sudskim postupcima.

„U ime Koordinacionog tijela posebno ističem da je isto održalo 20 sjednica, definisano više od 100 zaključaka, smjernica i preporuka čime je ostvarena uspješna koordinacija nadležnih organa uključenih u ovaj proces. Posebno ističem doprinos efikasnosti od strane menadžmenta i službenika Uprave carina, koji su imali i najveći teret posla iz svoje nadležnosti efikasno i posvećeno izvršavajući isti, a takođe je vrijedna poštovanja posvećenost službenika Uprave policije i njihov značajan doprinos“, ističe potpredsjednik Koprivica.

Kako navodi, ovim postupkom potvrđuje se odlučnost države da u borbi protiv šverca nema kalkulacija niti kompromisa, već se zakon primenjuje bez izuzetaka.

„Potvrdili smo da šverc više nema institucionalnu zaštitu i da smo ispunili cilj da svaki zaplijenjeni paket bude uništen, a svaki lanac razotkriven. Možemo pouzdano izreći da je država ostvarila osnovnu misiju na ovom planu: zaplijenjena švercovana roba se ne vraća na tržište, niti nestaje u netransparentnim procedurama. Institucije više ne gledaju u stranu, već djeluju koordinisano, transparentno i u saradnji sa partnerskim službama, vraćajući povjerenje u našu državu i jačajući njen ugled. Ovo je i jasna poruka organizovanom kriminalu: država je jača, odlučnija i istrajnija, a zakoni se neselektivno primjenjuju. Na kraju ističem posebnu zahvalnost ambasadi Ujedinjenog kraljevstva i HMRC, kao i ambasadi EU u Podgorici i službenicima EUROL. Naša saradnja je potvrda povjerenja i težnje ka zajedničkim ciljevima”, zaključio je Koprivica.