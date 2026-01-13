Paklice cigareta od ponedjeljka će biti skuplje od 20 do 50 centi, potvrđeno je "Danu" nezvanično iz duvanskih kompanija.

To je reakcija duvanskih kompanija na izmjene i dopune Zakona o akcizama, kojima je specifična akciza na cigarete na hiljadu komada sa 53,5 eura podignuta na 58,85 eura. Proporcionalna akciza je ostala ista, 24,5 odsto od maloprodajne cijene cigareta, piše Dan.

Odluka o novim cijenama cigareta od 19. januara treba da bude objavljena u Službenom listu u narednim danima. Do sinoć u Službenom listu nije objavljena odluka o poskupljenju nijednog od proizvođača.

Kako nam je potvrdilo više izvora iz duvanske industrije, JTI je donio odluku da se cijene povećaju od 19. januara. Istu odluku treba da donese i Filip Moris, dok će Britiš amerikan tobako (BAT) povećati cijene od 19. ili od 26. januara.

Prema informacijama koje je dobio Dan, minimalno povećanje paklice cigareta biće 20 centi, većina paklica će poskupjeti 30 centi, dok će paklice koje sada koštaju 5,5 eura od 19. januara koštati šest eura, odnosno 50 centi više.

"Dan" je prije mjesec dana najavio da će doći do povećanja cijena cigareta iz razloga što je Vlada predložila izmjene Zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Tada su nam iz duvanskih kompanija kazali da će u ovoj godini paklica cigarete poskupjeti minimum 40 centi, dok bi u 2027. i 2028. godini cijena mogla da rasti minimum 60 centi.

Dakle, u naredne tri godine, paklica cigareta će minimalno poskupjeti za 1,6 eura.

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1.000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura.

U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura.

Naš izvor je tada upozorio da bi usvajanje izmjena i dopuna zakona o akcizama značilo da će cigarete na tržištu Kosova (najjeftinije u regiji) u 2026. biti čak 1,30 eura po paklici jeftinije od onih u Crnoj Gori. Razlika bi bila čak 13 eura po jednoj šteki.

,,Čak i uz najagilnije napore državnih organa u borbi protiv šverca, ta razlika će neizbježno predstavljati ogromnu opasnost. Sa tek umjerenom procjenom pada legalnog tržišta, proizilazi da će država, umjesto planiranih 10 miliona eura prihoda više nego ove godine, zapravo izgubiti najmanje pet miliona poreznog prihoda u 2026. Taj pad će biti mnogo veći u 2027. i 2028. Konačno, predlogom su samo cigarete targetirane ogromnim povećanjima, dok ostali postojeći duvanski proizvodi nisu. Ministarstvo nije dalo baš nikakvo objašnjenje zašto", pojasnio je izvor Dana.

Vlada je izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda – nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje.

Cilj je da se smanji potrošnja

Iz Ministarstva finansija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

,,Takođe, ovim pristupom se smanjuje učestalost bolesti povezanih sa pušenjem, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ovakve promjene mogu spasiti hiljade života i znatno smanjiti opterećenje zdravstvenog sistema. Zakonom se predviđa usklađivanje važećeg zakona sa odredbama Direktive Savjeta EU 2011/64/, u dijelu propisivanja definicija duvanskih proizvoda", navedeno je u pojašnjenju zakona, piše Dan.