Policija spriječila nedozvoljenu trgovinu akciznom robom u okviru planskih aktivnosti

Izvor: Uprava Policije CG

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić juče su sproveli planske aktivnosti u cilju otkrivanja i suzbijanja sive ekonomije i nedozvoljene trgovine akciznom robom. Shodno sudskim naredbama izvršeni su pretresi na četiri lokacije na području Nikšića.

Tokom akcije pretreseni su stan i putničko motorno vozilo koje koristi R.Z. (43), kao i trgovinski objekat u vlasništvu Ž.Ž. (38). Pronađeno je i oduzeto ukupno 780 komada ručno pravljenih cigareta, 119 paklica raznih vrsta cigareta sa kosovskim akciznim markicama, te 79,2 litra alkoholnog pića bez akcizne markice i deklaracije o porijeklu.

Nakon kriminalističke obrade, Odjeljenje bezbjednosti Nikšić, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, podnijelo je krivičnu prijavu protiv R.Z. i Ž.Ž. zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena trgovina.