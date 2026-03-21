Policija tereti vlasnika firme i pravno lice za nedozvoljenu trgovinu i štetu budžetu Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje podnijeli su krivičnu prijavu protiv F.M. (46) iz Cetinja i pravnog lica „F.T“ d.o.o., čiji je osnivač i vlasnik, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Policija je, po nalogu nadležnog suda, izvršila pretres prostorija prodajnog objekta ove firme, tokom kojeg je pronađena i oduzeta veća količina cigareta bez akciznih markica. Sporna roba pronađena je ispod naplatnog pulta i u magacinu objekta.

Prema procjeni nadležnih inspektora, vrijednost zaplijenjenih cigareta iznosi 1.856,40 eura.

Sumnja se da je F.M. cigarete nabavio i neovlašćeno stavio u promet kako bi preko svog trgovinskog objekta ostvario protivpravnu imovinsku korist, koja je, kako se navodi, znatno veća od njihove nabavne cijene.

Takođe, policija sumnja da je osumnjičeni u prethodnih mjesec i po dana kontinuirano prodavao cigarete bez akciznih markica i bez odgovarajuće dokumentacije o porijeklu, čime je pričinio štetu budžetu Crne Gore, čiji će iznos biti naknadno utvrđen.

Krivična prijava podnijeta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju u redovnom postupku.

Iz policije su poručili da će nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na suzbijanje sive ekonomije i nezakonite trgovine, kako bi se zaštitilo zakonito poslovanje i unaprijedio bezbjednosni ambijent za građane.