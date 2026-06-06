Spajić poručio da dokumenti otvaraju nove razvojne mogućnosti za crnogorsku privredu i jačaju investicioni ambijent

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Crna Gora i Španija potpisale su međudržavni Okvirni G2G sporazum o mehanizmima bilateralne ekonomske i finansijske saradnje, kao i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije, prenosi CDM.

Premijer Milojko Spajić saopštio je na društvenoj mreži X da potpisani dokumenti predstavljaju važan korak ka produbljivanju ekonomskih veza između dvije države.

Kako prenosi CDM, Spajić je ocijenio da sporazumi donose nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije i dodatno unapređuju saradnju sa Španijom.

"Sa Španijom smo potpisali međudržavni Okvirni G2G sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o mehanizmima bilateralne ekonomske i finansijske saradnje i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije", naveo je premijer.

Nove prilike za ekonomiju Crne Gore!

Sa Španijom smo potpisali međudržavni Okvirni G2G sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o mehanizmima bilateralne ekonomske i finansijske saradnje i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske…pic.twitter.com/2RKGc8GfiY — Milojko Spajić (@MickeySpajic)June 6, 2026

Prema njegovim riječima, potpisani sporazumi trebalo bi da doprinesu snažnijim ekonomskim odnosima dvije zemlje, stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i podsticanju novih investicija.

Spajić je istakao da će dokumenti imati značajnu ulogu u intenziviranju finansijske saradnje između Podgorice i Madrida, prenosi CDM.

On je poručio da je cilj jačanje ekonomskih veza i stvaranje dodatnih mogućnosti za razvoj privrede u kontekstu evropskih integracija.

"Zajedno za jaču i prosperitetniju Evropsku uniju", poručio je Spajić, prenosi CDM.