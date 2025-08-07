Predsjednik Opštine nije imao primjedbu na zapisnik.

Inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je predsjedniku Opštine Berane Đolu Lutovcu zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana, saznaju nezvanično "Vijesti".

Uprava policije uhapsila je danas Beranca V.D. (59) i podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja.

Ministarstvo kulture i medija je potvrdilo pisanje "Vijesti" da je Lutovcu uručeno rješenje.

Poručuju u saopštenju da postavljanje nelegalnog spomen-obilježja Pavlu Đurišiću u beranskom selu Gornje Zaostro predstavlja direktno kršenje zakona i grubo narušavanje temelja savremene, građanske i antifašističke Crne Gore.

Kažu da su odmah po saznanju naložili inspekcijski nadzor, a da je inspektorka za kulturna dobra tog resora izvršila uviđaj na terenu.

"Na osnovu uvida u činjenično stanje, izdat je nalog Opštini Berane da ukloni sporni spomenik po hitnom postupku, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zapisnika. Rješenje je lično uručeno predsjedniku Opštine Berane, Đolu Lutovcu, koji je označen kao odgovorno lice za izvršenje", piše u saopštenju.

Subjekat nadzora je dužan da o preduzetim mjerama pisano obavijesti Inspekciju za zaštitu kulturnih dobara u roku od dva dana od isteka roka koji je predviđen za otklanjanje nepravilnosti.

"Ovim činom nedvosmisleno je potvrđeno da država ima mehanizme i volju da odlučno reaguje na svaki pokušaj narušavanja pravnog poretka. Ministarstvo kulture i medija, u saradnji s drugim institucijama, nastaviće da štiti kulturno nasljeđe, istorijsku istinu i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora kao država slobodnih građana, ravnopravnosti i evropske budućnosti", piše u saopštenju.