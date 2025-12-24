logo
Gdje je danas prva milionerka na Balkanu: Mira uradila nevjerovatnu stvar, pa promijenila lični opis (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Mira je nedavno gostovala u jednom podkastu gdje je govorila o svojoj budućnosti.

Gdje je danas prva milionerka na Balkanu Izvor: YouTube printscreen

Jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatskog kviza "Ko želi biti milioner“ bila je plavokosa profesorka hrvatskog jezika, Mira Bićanić iz Virovitice, koja je 2003. godine osvojila tadašnjih milion kuna i postala prva hrvatska milionerka zahvaljujući ovom popularnom kvizu znanja.

Voditelj i glumac Tarik Filipović je prošle godine na svom Instagram profilu podsjetio javnost na taj nezaboravni trenutak, objavivši video-snimak iz emisije u kojoj je Mira osvojila milion kuna. Tada tridesetogodišnja profesorka hrvatskog jezika, 14. juna 2003. godine, iskoristila je džoker "pitaj publiku" kako bi odgovorila na posljednje pitanje koje joj je donijelo nevjerovatnu nagradu. Pitanje koje je odlučilo njenu sudbinu glasilo je:

"Koja je od navedenih TV voditeljki 2001. godine istrčala Pariški maraton?“ Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Iako odluka nije bila laka, Mira je odgovorila tačno i osvojila glavnu nagradu, a maraton kojim je završila kviz postao je simboličan put do njenog miliona.

Nakon osvajanja novca, Mira Bićanić je odlučila da ulaže u svoju budućnost, a dobijeni iznos iskoristila je za kupovinu stana, čime je sebi obezbijedila krov nad glavom i dugoročnu sigurnost. Uvijek je isticala da će taj novac biti temelj njene stabilnosti. Dvadeset godina kasnije, Mira Bićanić živi u Zagrebu, gdje radi kao profesorka hrvatskog jezika u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković", a u glavnom gradu pronašla je novi dom i profesionalno okruženje.

Ovako danas Mira izgleda:

U nedavnom gostovanju u emisiji "Zavidavanje“ kod Lade Tomičića, Mira je govorila o svojoj ljubavi prema profesiji, kao i o tome kako joj strast prema obrazovanju i radu sa djecom predstavlja nepresušan izvor zadovoljstva. Kao nastavnica, postala je omiljena među učenicima, a jedna od njenih učenica izjavila je:

"Profesorka nam ne predaje samo hrvatski jezik, ona predaje život.“ Iako je nakon osvajanja miliona dugo bila van medijskog fokusa, 

