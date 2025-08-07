U Selu Gornje Zaostro, na jednom privatnom posjedu, postavljen je spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u prirodnoj veličini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama izdalo je policiji obavezujuća uputstva i formiraće predmet povodom jutrašnjeg postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana. To je Portalu RTCG saopšteno iz tužilaštva uz napomenu da se radi o krivičnom djelu 411 A Krivičnog zakona Crne Gore.

Ovaj spomenik napravljen je prije više od 20 godina u jednoj privatnoj limnici u Beogradu, a njegovo postavljanje od sada je više puta spriječeno.

Očekuje se dolazak državne inspekcije u Beranama, koja bi trebalo da naloži uklanjanje spomenika.