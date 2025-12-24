Specijalni tužilac Miloš Šoškić protivio se predlogu odbrane.

Specijalno vijeće kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović odbilo je prijedlog advokata Zorana Piperovića da se njegovom branjeniku Zoranu Lazoviću ukine pritvor, prenose Vijesti.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić protivio se predlogu odbrane.

Advokati Piperović i Stefan Jovanović obrazložili su predlog za ukidanje pritvora. Predložili su da se Lazoviću odredi mjera zabrane napuštanja stana, oduzimanja putne isprave i elektronski nadzor.

“Znao sam da je cilj nečiji da Zoran Lazović umre u Istražnom zatvoru jer se drugačije to ne može obrazložiti. Kada sam vidio da tužilac Miloš Šoškić nije postupio po odluci vijeća za kontrolu optužnice i kada je vratio bez ispravki znao sam da optužnica mora biti potvrđena. Znao sam da je cijela operacija osmišljena da Lazoviću i Katniću figurativni rečeno bez imalo patetike kosti ostanu u Spužu. Ovaj prijedlog upućujem jer cijenim vijeće i posebno Vas kao predsjednika ovog vijeća jer sam siguran da nećete razmišljati da li će odluka dopasti Aleksi Bečiću, Momu Koprivici i naravno Borisu Bogdanoviću. U to sam siguran što god da odlučite”, naglasio je advokat Piperović, pišu Vijesti.

Osvrnuo se na mogućnost da Lazović pobjegne.

“Da li možete da zamislite da bi Zoran Lazović mogao da pobjegne i ostavi unučad, djecu. Da li neko može da pomisli da bi čovjek od skoro 70 godina pobjegao ostavio porodicu i krio se kod Belivuka i Miljkovića”, kazao je advokat Piperović.