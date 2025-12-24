U fokusu su gradovi koji kroz svoje ulice i zgrade svjedoče o sudaru imperija, ideologija i kultura, bez uljepšavanja i turističke romantike.

BBC je izdvojio Crnu Goru zbog izuzetno slojevitog urbanog i arhitektonskog nasljeđa, koje na malom prostoru spaja različite epohe, kulture i ideologije, od antičkog i srednjovijekovnog perioda do socijalističkog modernizma.

Posebno se ističe Ulcinj, kao jedno od najstarijih naselja na Jadranu, sa uticajima Grka, Rimljana, Mlečana i Osmanlija, ali i kao nekadašnje piratsko uporište sa većinskim albanskim stanovništvom i mješavinom istočnih i zapadnih elemenata.

Kotor je naveden kao primjer dugotrajne mletačke vladavine, sa očuvanom gotičko-renesansnom arhitekturom i urbanom cjelinom pod zaštitom UNESCO-a, dok Cetinje predstavlja simbol državnosti i otpora, sa nasljeđem male evropske prijestonice iz 19. veka.

BBC poseban akcenat stavlja na Podgoricu, kao primjer radikalnih socijalističkih urbanističkih eksperimenata nakon Drugog svjetskog rata – uključujući Blok 5 i spomeničku arhitekturu – koji svjedoče o pokušajima stvaranja novih društvenih modela kroz prostor i arhitekturu.

Zaključak BBC-ja je da Crna Gora predstavlja rijetku arhitektonsku hroniku sudara civilizacija, u kojoj se istorija ne vidi kroz muzeje, već kroz same gradove.

