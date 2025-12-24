Žalbe su izjavili Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju i branilac optuženog. Apelacioni sud je obje žalbe ocijenio kao neosnovane.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i branioca optuženog Edmira Ramovića, čime je potvrđena presuda Višeg suda kojom je Ramović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina i šest mjeseci zbog ubistva Semira Murića u Rožajama i nedozvoljenog držanja oružja, dok je oslobođen optužbe za teško ubistvo u pokušaju.

“Na taj način je potvrđena presuda Višeg suda u Bijelom kojom je optuženi Edmir Ramović oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog djela ubistvo u sticaju sa krivičnom djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina i šest mjeseci u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Isti optuženi oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, jer nije dokazano da je izvršio to krivično djelo”, navodi ovaj sud, javlja CdM.

Žalbe su izjavili Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju i branilac optuženog. Apelacioni sud je obje žalbe ocijenio kao neosnovane.

“Po stanovištu Apelacionog suda ni u postupku donošenja prvostepene presude, a ni u samoj presudi nisu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje se ukazuje žalbama, niti druge povrede na koje ovaj sud, kao drugostepeni, pazi po službenoj dužnosti”, navodi se.

Ramović je 21. decembra 2021. godine, oko 11 časova, ispred zgrade suda ubio Murića, iz bezobzirne osvete, zbog događaja koji se desio godinu ranije.