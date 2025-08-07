Zbog postavljanja spomen-obilježja četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana, uhapšen je V.D. iz Berana, kazali su CdM- iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“Povodom događaja koji se dogodio dana 7. avgusta a koji se odnosi na postavljanje spomen obilježja Pavlu Đurišiću u selu Zaostro, opština Berane, ovo tužilaštvo je izdalo ovlašćenim policijskim službenicima Uprave policije Regionalni centar bezbjednosti „Sjever“ – OB Berane obavezujuća uputstva, radi preduzimanja određenih radnji i prikupljanja obavještenja”, kazali su CdM-u iz ovog tužilaštva.

U vezi sa ovim slučajem, tužilaštvo je formiralo predmet i sprovodi izviđajne radnje.

“Nadalje, Uprava policije Regionalni centar bezbjednosti „Sjever“ – OB Berane, podnijela je krivičnu prijavu protiv (V.D.) iz Berana, zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja iz čl. 411a Krivičnog zakonika Crne Gore. Osumnjičeni protiv koga je podnijeta krivična prijava uhapšen je i biće sproveden na saslušanje pustupajućem državnom tužiocu, u zakonskom roku”, ističe ODT.

Spomenik Pavlu Đurišiću, u prirodnoj veličini, postavljen je na privatnom posjedu u selu Gornje Zaostro.

U međuvremenu se očekuje dolazak državne inspekcije u Berane, koja bi trebalo da naloži uklanjanje spornog spomenika.