Iz ODT-a Berane rekli da su, takođe, ovlašćenim policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti u Beranama izdali obavezujuća uputstva, radi preduzimanja određenih radnji i prikupljanja obavještenja.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Uprava policije uhapsila je V.D. (59) iz Berana i podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja, rekli su Vijestima iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

"Osumnjičeni protiv koga je podnijeta krivična prijava lišen je slobode i biće sproveden na saslušanje pustupajućem državnom tužiocu, u zakonskom roku“, kazali su iz ODT-a, koje je formiralo predmet povodom postavljanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću u selu Zaostro, u okviru kojeg se, kako su kazali, sprovode izviđajne radnje.

Iz ODT-a Berane rekli da su, takođe, ovlašćenim policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti u Beranama izdali obavezujuća uputstva, radi preduzimanja određenih radnji i prikupljanja obavještenja.

Uprava policije se oglasila zvaničnim saopštenjem, rekavši da je spomenik nezakonito postavljen na parceli u vlasništvu V.D.

Saopštili su i da su iz Ministarstva kulture i medija obaviješteni da će nadležni inspektor za kulturna dobra donijeti odgovarajuće rješenje za sprovođenje konkretnih zakonskih mjera i radnji u vezi sa nezakonitim podizanjem spomen-obilježja.

"Službenici Uprave policije su jutros preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovali lice V.D. (59) iz Berana, koje je potom, nakon utvrđenih činjenica, po nalogu tužioca lišeno slobode. Naime, službenici Uprave policije su, prethodno došli do operativnih saznanja da je u mjestu Gornje Zaostro, na parceli u vlasništvu V.D, nezakonito postavljeno spomen-obilježje Pavlu Đurišiću. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su odmah izašli na lice mjesta, gdje su preduzeli konkretne kriminalističko-tehničke mjere i radnje i sačinili foto-elaborat, nakon čega su o zatečenom stanju promptno obavijestili Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, kao i Ministarstvo kulture i medija i Sekretarijat za kulturu Opštine Berane, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti", piše u saopštenju.

Policajci su, po ovlašćenju tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, obavili uviđaj na licu mjesta, dok je inspektor Ministarstva kulture i medija, u prisustvu policijskih službenika, izvršio inspekcijski nadzor, o čemu je sačinio zapisnik.

"Policija je nakon sprovedenih mjera i radnji na osnovu kojih je nadležni državni tužilac ocijenio da se radi o krivičnom djelu za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, lišila slobode V.D. zbog sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 411a Krivičnog zakonika Crne Gore – povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja", saopštili su.

Kažu da je policija, u postupku do podnošenja krivične prijave, prikupila obavještenja od više osoba i pretresla stan i druge prostorije koje koristi osumnjičeno lice V.D.

"Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo na dalju nadležnost, dok će, kako je Uprava policije obaviještena iz Ministarstva kulture i medija, nadležni inspektor za kulturna dobra donijeti odgovarajuće rješenje za sprovođenje konkretnih zakonskih mjera i radnji u vezi sa nezakonitim podizanjem spomen-obilježja. Službenici Uprave policije nastavljaju preduzimanje i drugih mjera i radnji povodom ovog događaja", piše u saopštenju.