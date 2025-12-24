Prema navodima ruskog Istražnog komiteta, dvojica saobraćajnih policajaca primijetila su "sumnjivu osobu" u blizini policijskog vozila u Ulici Jeleckaja. Kada su mu prišli kako bi ga priveli, aktivirana je eksplozivna naprava.

Tri osobe, među kojima su i dvojica policijskih službenika, poginule su u eksploziji u Moskvi, saopštile su ruske vlasti.

Sumnja da je treća žrtva bio napadač

Ruski mediji navode da je treća poginula osoba bio osumnjičeni, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena.

Eksplozija se dogodila u blizini mesta na kojem je ranije ove sedmice u Moskvi u napadu autobombom ubijen ruski general.

Nedavno ubijen i ruski general

U ponedjeljak je u eksploziji automobila poginuo general-potpukovnik Fanil Sarvarov, nakon što je eksplozivna naprava postavljena ispod vozila detonirana. Sarvarov je bio načelnik Odeljenja za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.

Sarvarov je bio načelnik Odeljenja za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.

Istraga u toku

Portparolka Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko izjavila je u saopštenju objavljenom na Telegramu da se u Moskvi vodi krivični postupak "zbog pokušaja ubistva saobraćajnih policijskih službenika“.

Ruski mediji navode da su poginuli policajci Ilja Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25).

Tvrdnje iz Ukrajine

Izvori iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) rekli su za BBC da je lokalni stanovnik "likvidirao dvojicu pripadnika ruskih organa za sprovođenje zakona kao znak neslaganja sa agresivnom politikom Kremlja“.

Prema tim navodima, muškarac je „bacio eksplozivni paket kroz prozor automobila, što je izazvalo eksploziju“.

Isti izvori tvrde da su još dve osobe sa teškim povredama prebačene u bolnicu.

Optužbe o učešću u ratu i mučenju zarobljenika

Ukrajinski vojni izvori su u sredu za BBC izjavili i da su dvojica poginulih policajaca „učestvovala u neprijateljstvima protiv Ukrajine“, uz tvrdnju da postoje „dokazi o njihovoj umješanosti u mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika“.

Moskva se tim povodom nije oglasila, niti su iznijeti dodatni detalji.

Svjedoci: "Jak prasak“

Aleksandar, stanovnik koji živi u blizini mesta eksplozije, rekao je za agenciju Rojters:

"Čula se eksplozija. Bio je to jak prasak, slično kao kod automobila prije nekoliko dana.“

Da li su napadi povezani?

Rusija je saopštila da sumnja da Ukrajina stoji iza eksplozije u kojoj je u ponedeljak poginuo general Sarvarov, ali za to nije ponudila dokaze. Ukrajina se nije izjasnila o eventualnoj umješanosti u njegovu smrt.

Za sada nije poznato da li su ova dva napada povezana.

Sarvarov (56) je treći visoki vojni zvaničnik koji je u poslednjih godinu dana stradao u bombaškim napadima u ruskoj prestonici.

