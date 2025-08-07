"Povodom postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću, komandantu četničkog pokreta i ratnom zločincu, pozivam nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mjere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik", napisao je on na Iksu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je da se bez odlaganja ukloni spomenik Pavlu Đurišiću, podignut u beranskom selu Gornje Zaostro.

Kazao je da podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore.

Antifašizam, kako je rekao, nije samo istorijska činjenica – on je živo i važeće opredjeljenje naše države, jasno utemeljeno u Ustavu i zakonima.

"Zbog toga zahtijevam HITNO: uklanjanje spomenika, postupanje Opštine Berane, djelovanje Vlade, policije i tužilaštva. Crna Gora mora pokazati da je dosljedna u odbrani svojih temeljnih antifašističkih vrijednosti", poručio je Milatović.