Izvor: Kurir

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv M.V, zaposlene u Vojno-medicinskom centru, zbog sumnje da je u svojstvu medicinske radnice izvršila produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave, naveli su iz tog tužilaštva.

“Naime, okrivljena M. V. se tereti da je tokom avgusta i oktobra 2022. godine, u Vojno-medicinskom centru u Podgorici i u kasarni “M.Š.” u Danilovgradu, u službeni elektronski sistem za vođenje zdravstvenih kartona unosila neistinite podatke o vakcinaciji protiv virusa Covid-19, koristeći pristupni nalog trećeg lica”, dodaju iz podgoričkog ODT-a, prenosi CdM.

Kako su zaključili, okrivljena je u evidenciju unosila podatke da su određene osobe primile vakcine marke „Pfizer“, iako te osobe vakcinaciju nijesu stvarno obavile, uz navođenje datuma i vremena navodnog prijema jedne ili više doza vakcine.