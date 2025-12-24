Službenici Uprave carina (UC) spriječili su 22. decembra pokušaj krijumčarenja velike količine mobilnih telefona na Aerodromu Podgorica vrijednosti 2,6 miliona eura.

Izvor: YouTube/Printscreen/ TravelWorld196

“Naime, u carinskom sistemu Carinske Ispostave Aerodrom Podgorica podnijeta je carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, kojom su carinskom organu prijavljeni mobilni telefoni i prateća oprema”, saopštila je UC.

Kako su naveli, sprovođenjem ciljane i detaljne carinske kontrole utvrđeno je da se radi o velikoj količini skupocjenih mobilnih telefona, pretežno marke iPhone i Samsung, čija je procijenjena vrijednost oko 2,6 miliona eura.

“Dalje aktivnosti u ovom predmetu sprovode se u saradnji sa Upravom policije i nadležnim tužilaštvom”, zaključuju u saopštenju.