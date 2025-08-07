Bez najave institucijama i mimo zakonskih procedura, u selu Gornje Zaostro kod Berana danas je postavljen spomenik Pavlu Đurišiću, četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata, poznatom po saradnji sa okupatorima i masakrima nad civilima.

Bronzana statua u prirodnoj veličini, montirana na betonski postament, otkrivena je u neposrednoj blizini mjesta gdje se održava sabor uz prisustvo mještana i poštovalaca četničkog pokreta.

Postavljanje ovog spomenika uslijedilo je tik pred 8. avgust, datum koji se u ovom selu već godinama pokušava iskoristiti za rehabilitaciju ideologije poražene 1945. godine. Iako još uvijek bez natpisa i bez zvanične potvrde ko stoji iza njegove izrade i finansiranja, jasno je da se radi o planskom činu sa jasnom političkom porukom.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na mreži X reagovao je na to:

"U građanskoj Crnoj Gori nema, ne smije i neće biti mjesta veličanju ratnih zločinaca poput Pavla Đurišića.

Svakim veličanjem Pavla Đurišića, čovjeka koji se, dokumentovano, hvalio operacijom 'potpunog uništenja muslimanskog življa' i brojem od 'do 8000 ostalih žrtava: žena, staraca i dece' gura se prst u oko porodicama žrtava, antifašističkoj i građanskoj Crnoj Gori i našoj evropskoj perspektivi", napisao je Ibrahimović.

"Takođe zahtijevam javno, a to ću učiniti i institucionalno, hitno uklanjanje ovog nezakonito podignutog i neprihvatljivog spomenika ratnom zločincu i fašisti Pavlu Đurišiću.

U suprotnom biće to jasan signal da u institucijama Crne Gore stanuje neprihvatljiva tolerancija na fašizam i Crna Gora će, kao dokazano antifašističko društvo, naći način da svoju antifašističku tradiciju učini državnom politikom.

Na kraju, 83% građana Crne Gore jasnog je opredjeljenja da Crna Gora pripada Evropskoj uniji utemeljenoj na antifašističkim vrijednostima i tih 83% će naći način da institucije Crne Gore i društvo u Crnoj Gori učini antifašističkim i sposobnim da se izbori protiv istorijskog revizionizma i promocije fašista kao društvenih heroja", navedeno je u objavi Ibrahimovića.



Pavle Đurišić je bio jedan od najozloglašenijih četničkih komandanata u Crnoj Gori i širem regionu. U brojnim dokumentima, uključujući i njegov lični izvještaj Draži Mihailoviću, priznaje se odgovornost za pogrom nad muslimanskim civilima u Sandžaku, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Njegove jedinice bile su odgovorne za smrt hiljada nevinih ljudi – žena, djece i staraca – u cilju stvaranja etnički "čistih" teritorija.

Crna Gora je zakonski obavezana da spriječi podizanje spomen-obilježja licima koja su propagirala fašizam, nacizam i šovinizam, ili bila saučesnici u ratnim zločinima.

Ministarstvo kulture je i ranije upozoravalo da bi svaki pokušaj rehabilitacije četničkog pokreta kroz spomeničku simboliku predstavljao direktno kršenje Zakona o spomen-obilježjima i Ustava Crne Gore, koji se temelji na antifašističkoj borbi.