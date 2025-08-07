"Crna Gora će biti moderna država u kojoj se poštuju zakoni i u kojoj se istorijske činjenice ne kroje prema političkim ambicijama", poručio je premijer

Izvor: Vlada Crne Gore

Efikasna reakcija nadležnih institucija na nelegalno postavljanje spomen-obilježja u opštini Berane jasno pokazuje da država neće tolerisati nezakonite poteze koji uznemiravaju društvo, kazaao je premijer Milojko Spajić.

Podsjećamo, spomenik Pavlu Đurišiću, u prirodnoj veličini, postavljen je na privatnom posjedu u selu Gornje Zaostro, a zbog postavljanja spomen-obilježja četničkom komandant uhapšen je V.D. iz Berana, kazali su CdM- iz Osnovnog državnog tužilaštva iz tog grada. Prema nezvaničnim saznanjima CdM-a, riječ je o Vujadinu Dobrašinoviću (59).

“Revizija istorije kroz ovakve akcije uzaludan je posao onima koji imaju loše namjere u vezi s našom EU budućnošću. Crna Gora će biti moderna država u kojoj se poštuju zakoni i u kojoj se istorijske činjenice ne kroje prema političkim ambicijama”, naveo je Spajić na mreži X.