Direktor Uprave policije poručio da su pokrenute procedure za raspisivanje novčanih nagrada i da bezbjednosni sektor neće odustati od borbe protiv kriminalnih grupa.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da su pokrenute procedure za raspisivanje novčanih nagrada za informacije koje bi mogle pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala, navodeći da će iznos nagrade biti milion eura.

Gostujući u emisiji „Minula neđelja“ na Aplus televiziji, Šćepanović je rekao da policija neće javno saopštavati na koje se kriminalne grupe mjere odnose, ali da očekuje da će ova inicijativa ohrabriti građane da pomognu bezbjednosnom sektoru.

Govoreći o navodima da pojedine kriminalne grupe planiraju atentat na njega, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, Šćepanović je kazao da bezbjednosne službe raspolažu određenim informacijama.

„Na osnovu podataka koje smo dobili od jedne moćne zapadne obavještajne službe, saznali smo da se priprema atentat na nas. Oni neka pripremaju, a mi ćemo raditi pa ćemo vidjeti ko će se gdje nalaziti u narednom periodu“, poručio je Šćepanović.

Dodao je da je obruč oko kriminalnih grupa sve uži i da će, kako je istakao, svi koji su povezani sa organizovanim kriminalom odgovarati pred nadležnim organima.