Šćepanović je rekao da spomenik Pavlu Đurišiću egzistira u Crnoj Gori od 2002. godine.

Izvor: Printscreen RTS

Gostujući u emisiji “Načisto” na TV Vijesti, direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da policajci u momentu kad je stigao nalog za oduzimanje spomenika Pavlu Đurišiću u Beranama, nijesu imali potrebnu mehanizaciju da ponesu spomenik težak dvije tone.

“Ne znam da li u istom obliku ili izdanju ali ne postoju nijedan dokaz da je prešao u ovom momentu preko državne granice. Ukoliko ga nađemo u narednom periodu, mi ćemo ga u skladu sa zakonom oduzeti”, rekao je Šćepanović i dodao da tragaju za spomenikom.

Podsjetimo, Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama uvažilo je još u novembru žalbu beranskog tužilaštva i naložilo policiji da privremeno oduzme spomenik četničkom komandantu i zločincu Pavlu Đurišiću. Sud je ocijenio da je zahtjev Tužilaštva za privremeno oduzimanje spomen-obilježja od mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija osnovan. Nakon toga, beranska policija uručila mu je rješenje o privremenom oduzimanju spomenika i izvršila pretres konaka i manastira Đurđevi stupovi, kao i pomoćnih prostorija, ali spomenik do danas nije pronađen.