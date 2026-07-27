Đani Infantino ogalsio se na Instagramu sa porukom za sve kritičare i pravio se lud, kao da je zaboravio šta je sve uradio loše na Mundijalu i kakvi su sve problemi viđeni...

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, Španija je u finalu pobedila Argentinu i postala šampion. Tokom samog šampionata, pa i tokom dodjele pehara i svega što se dešavalo viđeno je mnogo propusta. Blago rečeno skandaloznih odluka koje je donosio predsjednik Đani Infantino sa sve FIFA. Previše vremena bi trebalo da se nabroje sve greške i propusti.

Ali, Infantino je odlučio da se oglasi na Instagramu i da na 15 slajdova napiše poruku "svim hejterima i kritičarima". U isto vrijeme može slobodno da se kaže da se "napravio lud" i "slučajno zaboravio" da spomene sve te propuste i da preuzme krivicu. Umjesto toga je imao objašnjenje za sve. Uz to je isključio i opciju komentarisanja na tu objavu i tako spriječio ljude da mu odgovore i kažu šta zaista misle o njegovim riječima.

"Ovo je moja poruka za sve one koji su propustili našu prelijepu igru, emocije, slavlje, smijeh, suze, obmanu i radost. Svima vama koji ste propustili da vidite djecu, bebe, bake i deke, roditelje kako se drže zajedno i gledaju ovu prelijepu igru. Žao mi je što su mečevi završeni i što ste propustili svu tu radost i zajedništvo. Žao mi je što ste bili toliko opterećeni mržnjom i kritikama, pa ste sve propustili. Svima onima koji su bili iza olovki i papira, iza ekrana dok su širili mržnju i lažne glasine. Želim da vam kažem da dok ste vi sjedili iza, mi u FIFA smo bili u prvim linijama organizacije, napornog rada, sve da bismo donijeli najbolji šou na svijetu. Dok se krijete, mi smo istraživali po ulicama Kanade, Meksika i Amerike, pričali sa ljudima, starali se da svi budu bezbjedni. Dok vi dijelite, mi ujedinjujemo. Ljudi su se držali kao porodice, navijači kao jedno"; počeo je Infantino.

Iako je bilo dosta sukoba, haosa, Infantino tvrdi da je "sve prošlo savršeno" i da nigde nije bilo nikakvog nasilja, incidenata, ni trunke problema...

"Nije bilo nasilja, nije bilo incidenata, svi su bili 100 odsto bezbjedni. Samo je bilo radosti i sreće. Sedam miliona iz više od 200 zemalja na svijetu je uživalo u turniru u 16 različitih gradova, stadiona, bez ijednog incidenta, nikakvog nasilja nije bilo, samo radosti, emocije, sreće, zajedništva. Svi su bili bezbedni i srećni. Milijarde ljudi gledalo je Mundijal iz svojih domova, dijelilo momente ljubavi prema igri sa prijateljima i porodicom. Mnoge zvijezde iz različitih sfera su dolazile, uživale u događaju i provodile vrijeme sa fanovima, svi su bili srećni i puni radosti. Sve ovo bilo je moguće zbog vlasti u svakoj od tri države, njihovom doprinosu. Zahvaljujući FIFA i fantastičnom timu koji je radio, zahvaljujući domaćinima šampionata i njihovim ljudima, policiji, privrženosti svih njih. Volontera takođe, tih sjajnih ljudi koji su došli širom svijeta i bili dio najvećeg događaja na planeti. Svaki grad bio je pun navijača koji su došli širom planete."

"Sijete mržnju, Iran je igrao u Americi"

A, onda je uslijedio dio koji je verovatno i najviše šokirao. Fudbalerima Irana bilo je zabranjeno da budu u Americi i da tu imaju bazu. Morali su da dolaze iz Meksika na dan utakmice, da "jure na sve strane", ali Infantino ima drugačije viđenje cijele te situacije.

"Dok su oni slavili, vi ste bili zauzeti sijanjem sjemena mržnje. Našem svijetu je potrebna ljubav, ne mržnja, već tolerancija, a ne podjela. Slavlje, ne tuga. Dok ste vi širili mržnju mi smo naporno radili da ujedinimo dvije zemlje u ratu. Iran je ušao u Ameriku bez ijednog incidenta i konflikta. Kada je reprezentacija Irana igrala, skandiranje se pretvorilo u jednu pjesmu. Navijači su postali zemlja, tim, stali su iza nje. Nije se radilo o politici. Fudbal je zajedništvo, ne podjela. Fudbal je veći od mržnje i diskriminacije. Zemlje koje imaju ozbiljne probleme sa zdravljem i drugim izazovima su dobile vizu. Njihovi timovi su se takmičili, milioni navijača su navijali i od kuće i imali nadu za momenat vrijedan vječnosti. Sa radošću i ponosom."

Bilo je i članova iranske delegacije kojima je direktno odbijena viza...

"Spominjete nekoliko ljudi kojima je odbijena viza, a ne obraćate pažnju na milione koji su dobili vizu širom svijeta. Fudbal ujedinjuje svijet i to smo pokazali ovog ljeta. Fudbal je donio i Haiti u svijet, zemlju koju mnogi ne mogu da posjete. Možda je vrijeme da sklonite papire i tastature i pokažete poštovanje prema timovima koji su igrali srcem, takmičili se, zemljama koje su doprinijele, fanovima koji su putovali, deci koja su došla iz svih dijelova svijeta. Pokažite im ljubav."

"Možda je bilo nekih spornih odluka, ali vi meditirajte"

Predsjednik Amerike Donald Tramp je javno i pred kamerama rekao da je zvao direktno Đanija Infantina da "riješi problem crvenog kartona Balaguna". I gle čuda, to se i dogodilo. Uprkos suspenziji zbog crvenog kartona koji je dobio protiv Bosne i Hercegovine, mogao je da igra protiv Belgije. Ali, prvi čovjek FIFA ima objašnjenje i za to.

"Da, možda je bilo nekih 'spornih sudijskih odluka' ili 'čudnih' pravila kada je disciplina u pitanju. Poput pogrešno dodijeljenog crvenog ili žutog kartona ili da se ne kazni neki igrač u određenoj situaciji, rutine koje su prihvaćene u nekim od najvećih liga u svijetu. Zanimljivo je da iste one zemlje koje to praktikuju su one koje najviše kritikuju. FIFA Svjetsko prvenstvo slavi ljudskost. Vidjeli smo timove iz manjih zemalja koji su se takmičili na najvećim mečevima. Bili su puni samopouzdanja, profesionalizma i donijeli su ponos svojoj zemlji, dali su im nadu, bez obzira na to odakle su. Svi smo jednaki - navijači, igrači, svi smo ljudska bića. FIFA ne može da bude ponosnija na emocije koje su viđene, ljubav, radost, ujedinjenost."

I za sam kraj imao je poruku za sve, kaže da se sve rješava meditacijom, pronalaskom mira...

"Svima onima koji provodite vrijeme i trošite energiju na mržnju, molim vas da stanete na trenutak. Meditirajte, molite se ili gledajte fudbal tako što ćete gledati face, oči, emocije. Naša divna igra može da donese sjajan šou, takav šou gdje svi postaju jedno i povezuju se kao ljudi sa drugima. Svima koji držite te papire i olovke i nalazite se iza ekrana, želim vam da nađete ljubav i mir. Nađite svoj mir, mi u FIFA smo ga našli i pokazali smo to na Svjetskom prvenstvu. Neka se fudbal izdigne iznad sve mržnje. Ponosan sam što sam tome doprinio kao predsjednik FIFA, čak i delimično. Sjajan je osjećaj. Šaljem ljubav svima. Đani Infantino, predsjednik FIFA", zaključuje se u objavi na Instagramu.