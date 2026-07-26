Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje Dušku i Dragoslavu Ivanoviću, osumnjičenima da su nakon sukoba hicima iz vatrenog oružja usmrtili Mija Adrovića.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Braći Dušku Ivanoviću (59) i Dragoslavu Ivanoviću (57), koji su osumnjičeni da su nakon verbalnog i fizičkog sukoba hicima iz vatrenog oružja usmrtili komšiju Mija Adrovića (53), određeno je zadržavanje do 72 sata, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, ovu informaciju potvrdilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici za Portal RTCG.

Prema dosadašnjim saznanjima, ubistvu je prethodio sukob između osumnjičenih i stradalog.

„Sumnja se da je ovom događaju prethodio verbalni, a potom i fizički sukob između navedenih lica, nakon čega je došlo i do upotrebe vatrenog oružja“, saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Podsjetimo, dežurnoj službi barske policije u petak je Zavod za hitnu medicinsku pomoć prijavio upotrebu vatrenog oružja.

„Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli beživotno tijelo lica koje je identifikovano kao M.A. (53) iz Bara, sa više prostrelnih rana nanesenih iz vatrenog oružja“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako prenosi portal Dan, istraga o okolnostima ovog događaja je u toku, a nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih činjenica.