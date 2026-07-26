A.N. (39) iz Herceg Novog lišen je slobode zbog sumnje da je neprimjereno dodirivao šesnaestogodišnju državljanku Ruske Federacije tokom vožnje autobusom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Po nalogu dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru slobode je lišen A.N. (39) iz Herceg Novog, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu maloljetne (16) državljanke Ruske Federacije, prenosi portal Vijesti.

Kako navodi portal Vijesti, osumnjičenom se stavlja na teret da je tokom vožnje autobusom njemu nepoznatu maloljetnu djevojku u dva navrata neprimjereno dodirivao u predjelu tijela.

„Osumnjičenom se stavlja na teret da je tokom vožnje autobusom njemu nepoznatu maloljetnu oštećenu u dva navrata neprimjereno dodirivao u predjelu tijela“, saopšteno je iz ODT Kotor.

Nakon saslušanja, osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa, prenosi portal Vijesti.

Dalji postupak biće nastavljen pred nadležnim organima, a tužilaštvo će preduzeti radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog slučaja, navodi portal Vijesti.