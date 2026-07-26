Novi glavni pretres zakazan je za 9. septembar, saopštila je Akcija za ljudska prava (HRA).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ukinuo je oslobađajuću presudu petorici policijskih inspektora optuženih za iznuđivanje iskaza od Marka Boljevića i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno odlučivanje.

Novi glavni pretres zakazan je za 9. septembar, saopštila je Akcija za ljudska prava (HRA).

Kako su naveli iz HRA, Viši sud je odlučivao po žalbama punomoćnika oštećenog Marka Boljevića, advokata Dalibora Tomovića, Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, ali i po službenoj dužnosti, prenosi Dan.

Riječ je o presudi Osnovnog suda iz marta prošle godine, kojom su policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibor Ljekočević, Bojan Vujačić, Ivan Peruničić i Nemanja Vujošević oslobođeni optužbi da su u maju 2020. godine, kao saizvršioci, iznudili iskaz od Boljevića.

Iz HRA podsjećaju da je predmet posebno važan jer je Boljević tvrdio da je pod torturom bio primoran da da lažan iskaz, kojim su za postavljanje eksploziva na kuću tadašnjeg službenika bezbjednosti Duška Golubovića i lokal "Grand" označene osobe koje nijesu bile odgovorne za to krivično djelo.

Dodaju da je postupak protiv Jovana Grujičića okončan pravosnažnom oslobađajućom presudom, u kojoj je, kako navode, utvrđeno da je i on bio žrtva policijskog zlostavljanja, dok je tužilaštvo odustalo od gonjenja Benjamina Mugoše nakon što je ustanovljeno da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio na izdržavanju zatvorske kazne.

HRA podsjeća da je nakon prvostepene oslobađajuće presude ukazivala na način na koji su ocijenjeni dokazi, navodeći da je iskaz oštećenog bio podvrgnut strožoj provjeri, dok su iskazi policijskih službenika, uključujući kolege optuženih, prihvaćeni bez dovoljno kritičke analize, piše Dan.

Prema navodima te organizacije, Viši sud je utvrdio da prvostepena presuda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer u obrazloženju nijesu dati razlozi o svim odlučnim činjenicama.

Posebno ističu da Osnovni sud nije odlučio o prijedlogu punomoćnika oštećenog za sprovođenje neuropsihijatrijskog vještačenja, iako je taj dokazni prijedlog podnesen još tokom 2023. godine.

Iz HRA očekuju da će u ponovljenom postupku sud otkloniti uočene propuste, odlučiti o tom prijedlogu i predmet razmotriti nepristrasno, u skladu sa međunarodnim standardima za procesuiranje slučajeva torture.

„Skoro šest godina nakon što je Marko Boljević u maju 2020. mučenjem u podgoričkom Centru bezbjednosti bio primoran na davanje netačnog iskaza, nijedan službenik Uprave policije još nije osuđen za to. Očekujemo da će prvostepeni sud u ponovljenom postupku otkloniti utvrđenu povredu, odlučiti o predlogu za neuropsihijatrijsko vještačenje i predmet sagledati kritično i nepristrasno, u skladu sa međunarodnim standardima procesuiranja torture“, poručili su iz HRA.