Uprava policije identifikovala saradnicu tužilaštva i još jedno lice povezano sa spornim videom koji se pojavio na mrežama prije nekoliko dana

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Saradnica u nikšićkom tužilaštvu Zorica Radulović identifikovana je kao osoba kojoj je proslijeđen snimak praćenja direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, dok je policija utvrdila da joj je video zapis poslao Saša Đilas, saopšteno je iz Uprave policije.

Ovaj slučaj dolazi nakon što se prije nekoliko dana na društvenoj mreži X pojavio kompromitujući snimak, za koji se tvrdilo da prikazuje kretanje vozila u kojima se nalazi Šćepanović, što je otvorilo pitanja njegove bezbjednosti.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, preduzeli su hitne mjere i radnje na identifikaciji osoba koje su snimile i dalje distribuirale sporni video. Tokom tih aktivnosti identifikovano je više lica, uključujući i osobu koja je snimak sačinila i podijelila sa drugima.

Direktor policije Lazar Scepanovic u skupocjenom MAJBACHU, pratnja – zaplijenjeno vozilo s fals tablicama.

Zakon? Spakovan u gepek, pod rotacijom.pic.twitter.com/F5o5cxMoZt — Istina (@Istina134696)April 30, 2026

U okviru istrage izvršeni su pretresi na više lokacija u Nikšiću i privedeno je više osoba, među kojima i Radulović, zaposlena u tužilaštvu. Policija sumnja da je Đilas sačinio snimak i potom ga proslijedio, nakon čega je sadržaj objavljen na društvenim mrežama.

Od ovih lica oduzeti su digitalni uređaji koji će biti predmet daljih informaciono-tehnoloških vještačenja, a nakon prikupljanja svih dokaza Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću donijeće odluku o pravnoj kvalifikaciji događaja.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji bezbjednosnih prijetnji, praćenju djelovanja organizovanog kriminala i suzbijanju pokušaja destabilizacije sistema. Naglašavaju da će odgovor institucija biti snažan i odlučan, te da će biti identifikovana sva lica koja ometaju sprovođenje pravde ili pružaju podršku kriminalnim strukturama.