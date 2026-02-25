Na radnom mjestu načelnika Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar' raspoređen je glavni policijski inspektor Dražen Aničić

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Glavni policijski inspektor Dražen Aničić raspoređen je na mjesto načelnika regionalnog centra bezbjednosti "Centar".

To je saopšteno danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, u nastavku sveobuhvatnih kadrovskih reformi sa ciljem jačanja kadrovskih kapaciteta koje se sprovode u UP, i u skladu sa izloženim Programom rada, direktor UP je, nakon identifikovanih potreba za unapređenjem operativnog djelovanja i ukupne efikasnosti i optimizacije procesa rada, na današnjem kolegijumu kojem su prisustvovali pomoćnici direktora i načelnici regionalnih centara bezbjednosti, izvršio kadrovske promjene u Regionalnom centru bezbjednosti 'Centar' i 'Sektoru policije opšte nadležnosti',

"Na radnom mjestu načelnika Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar' raspoređen je glavni policijski inspektor Dražen Aničić, diplomirani pravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, policijski službenik sa višedecenijskim iskustvom koji je u fazi hijerarhije prošao specijalizovane linije rada uz aktivno učešće na dokazivanju najtežih krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata, kriminalističke tehnike, te poslove i zadatke poligrafskog ispitivača i Šefa Grupe za poligrafsko ispitivanje i operativno kriminalističku tehniku u Sektoru za borbu protiv kriminala i Odjeljenju bezbjednosti Podgorica", ističe se u saopštenju UP.

Prema njihovim riječima, uzimajući u obzir da je strateško opredjeljenje Uprave policije rad policije u zajednici, koji je predstavljen i smjernicama Programa rada direktora Uprave policije, a koje se odnose na vraćanje povjerenja građana u instituciju, unapređenje odnosa i saradnje policije sa građanima, te uspostavljanje efikasne generalne prevencije na svim nivoima, posebno je istaknuta potreba za pojačanim prisustvom policije u gradskom jezgru i na prioritetnim lokacijama širom Crne Gore, doprinoseći na taj način jačanju osjećaja sigurnosti i povjerenja građana.

"S tim u vezi, na današnjem kolegijumu je izvršen raspored glavnog policijskog inspektora, Gorana Đurđevca, sa mjesta pomoćnika načelnika Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad' na mjesto načelnika Odsjeka za rad policije u zajednici i policijsku prevenciju u Sektoru policije opšte nadležnosti, koji će koordinirati i implementirati definisane aktivnosti u cilju razvoja ovog projekta. Goran Đurđevac je završio Srednju i Višu školu unutrašnjih poslova i diplomirao na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, stekavši zvanje diplomiranog oficira policije. Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je različite složene poslove i zadatke iz oblasti policije opšte nadležnosti među kojima i poslove pozornika, saobraćajnog policajca, a kasnije u fazi napredovanja i značajne rukovodeće pozicije u odjeljenjima bezbjednosti Danilovgrad i Nikšić", piše u saopštenju.

Iz UP dodaju da nastavljaju sa unapređenjem i podizanjem profesionalnih standarda u lancu rukovođenja i hijerarhije, sa jasno definisanom vizijom i prioritetima daljeg razvoja službe.

"U narednom periodu poseban fokus biće na jačanju integriteta i odgovornosti u rukovodećim strukturama, uz čvrsto opredjeljenje da rukovodeće pozicije budu povjeravane isključivo službenicima koja posjeduju visok stepen profesionalnog i ličnog integriteta, stručnosti, kao i dokazane rezultate u radu", zaključuje se u saopštenju.