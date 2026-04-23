Izvor: Vlada Crne Gore

Službenici Uprave policije - Specijalnog policijskog odjeljenja, u neposrednoj koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku organizacionih jedinica Uprave policije – Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije realizovali su višemjesečnu, složenu i zahtjevnu operaciju usmjerenu na rasvjetljavanje najtežih krivičnih djela protiv života i tijela koja su počinjena od visokorangiranih članova organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, izjavio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

"Pozdravljam i pohvaljujem koordinisanu akciju Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva, koja potvrđuje odlučan, profesionalan i neselektivan pristup u borbi protiv organizovanog kriminala. Rasvjetljavanje ovih krivičnih djela zahtijevalo je visok stepen operativne i analitičke složenosti u postupanju, uključujući brojna vještačenja, intenzivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju, sprovođenje procesnih mjera i radnji, kao i prikupljanje podataka od partnerskih evropskih bezbjednosnih agencija. Na osnovu kumulativno prikupljenih dokaza i činjenica ostvaren je izuzetan rezultat – rasvijetljeno je šest ubistava iz perioda od 2017. do 2019. godine, od čega su dva izvršena na teritoriji Španije na štetu S.V. i D.P., dok su četiri izvršena na teritoriji Crne Gore, uključujući ubistva S.Š. i državljanina Republike Srbije iz Leskovca I.K., kao i dva slučaja iz Bara iz 2019. godine kada je prijavljen nestanak lica Ž.B. i M.S., pri čemu su pojedina od ovih krivičnih djela izvršena na krajnje surov, svirep, podmukao i drzak način", poručio je Šćeopanović u saopštenju.

Rasvijetljena su ubistva šest osoba i to Slobodana Šaranovića, Ilije Krstića, Željka Bulatovića, Marka Sjekloće, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.

Okrivljeni su navodni članovi "škaljarskog klana"; Stefan Đukić Mandić, Lazar Klakor, Vuk Lakićević, Stefan Janković, Predrag Đuričković, Mališa Bubanja, Stefan Mićić i Tripo Ivović.

Ovaj rezultat, dodaje Šćepanović, potvrđuje kapacitete, odlučnost i efikasnost bezbjednosnog sektora u borbi protiv najsloženijih oblika organizovanog kriminala.Specijalno policijsko odjeljenje je podnijelo krivičnu prijavu, dok je Specijalno državno tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osam lica: S.Đ.M., S.J., V.L., S.M., I.T., M.B., L.K. i P.Đ.

"Od ukupnog broja osumnjičenih, tri lica su lišena slobode u Crnoj Gori, dva se nalaze u pritvorima u Republici Hrvatskoj i Ukrajini, jedno lice se nalazi u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, dok se za dva lica preduzimaju intenzivne mjere i radnje u cilju njihovog lociranja i lišenja slobode. Ova organizovana kriminalna grupa, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, formirana je i organizovana od strane više lica, od kojih su pojedini označeni kao vođe i organizatori, a koji su u prethodnom periodu lišeni života u međusobnim obračunima kriminalnih klanova u prethodnom periodu.Ovom prilikom želim da istaknem da Uprava policije bilježi kontinuitet u rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela protiv života i tijela, kao jednog od devet nacionalnih prioriteta – teška ubistva, ubistva i pokušaji ubistava iz prethodnog perioda, čime potvrđujemo da su organi za sprovođenje zakona – policija i tužilaštvo – respektabilni, profesionalni i snažno koordinisani u borbi protiv kriminala", rekao je Šćepanović.

Takođe, ukazano je, podsjećamo crnogorsku javnost da su Uprava policije i tužilaštvo, kroz ove aktivnosti, u periodu od 2022. godine do danas rasvijetlili ukupno 17 krivičnih djela ubistvo izvršenih u ranijem periodu, odnosno od 2016. do 2021. godine, koja su prethodno bila nerasvijetljena.

"U aktuelnom periodu, od 2022. do 2026. godine, kao posljedica obračuna suprotstavljenih organizovanih kriminalnih grupa, registrovan je visok procenat rasvijetljenosti – od ukupno 11 krivičnih djela protiv života i tijela rasvijetljeno je devet. Istovremeno, intenzivnim i kontinuiranim operativnim aktivnostima na otkrivanju i procesuiranju izvršilaca najtežih krivičnih djela protiv života i tijela, rasvijetljene su desetine krivičnih djela ubistvo u pokušaju iz prethodnog perioda, dok je spriječeno i na desetine planiranih likvidacija. Rasvjetljavanjem i procesuiranjem većeg broja izvršilaca najtežih krivičnih djela protiv života i tijela dodatno se utiče na opštu bezbjednosnu prevenciju, odnosno na odvraćanje od planiranja i izvršenja ovih krivičnih djela", rekao je Šćepanović.

U odnosu na ostvarene rezultate, kazao je, konačan pečat vladavine prava i borbe protiv kriminala očekujemo kroz efikasno postupanje nadležnih sudskih instanci, koje treba da doprinesu stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg bezbjednosnog ambijenta kroz donošenje presuda.

Ovim ostvarenim rezultatima jasno demistifikujemo pokušaje hibridnog djelovanja i diskreditacije nosilaca borbe protiv kriminala, jer postignuti rezultati govore sami za sebe, poručuje.

"Oni su prepoznati i potvrđeni na najvišim nivoima međunarodne bezbjednosne i obavještajne zajednice, kao i od strane relevantnih evropskih tijela i organizacija.Koristim priliku da uputim zahvalnost službenicima Specijalnog policijskog odjeljenja, tužiocima Specijalnog državnog tužilaštva, kao i svim policijskim službenicima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinijeli kako rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, tako i uspješnoj realizaciji cjelokupne operacije.Uprava policije ostaje posvećena vladavini prava i pružanju snažne podrške Specijalnom policijskom odjeljenju i Specijalnom državnom tužilaštvu u svim segmentima, jer se jedino sinhronizovanim i koordinisanim djelovanjem možemo efikasno suprotstaviti visokorangiranim bezbjednosnim prijetnjama i organizovanom kriminalu, što kontinuirano i činimo", rekao je Šćepanović