Lazar Šćepanović prošle godine zaradio oko 31.000 eura, uz naknade i prijavljenih 7.000 eura gotovine

Aktuelni direktor Uprave policije Lazar Šćepanović tokom prošle godine primao je platu koja se kretala od 1.749 do 3.628 eura, pokazuju podaci iz njegovog redovnog izvještaja o prihodima i imovini dostavljenog Agencija za sprečavanje korupcije.

Na ime osnovne zarade u 2025. godini prihodovao je oko 31.000 eura, što u prosjeku iznosi približno 2.500 eura mjesečno.

Osim plate, Šćepanović je ostvarivao i dodatne prihode – po osnovu naknade za odvojen život primao je 100 eura mjesečno, dok je kao član Nacionalnog operativnog tijela od februara do decembra dobijao po 425 eura.

Za angažman u Komisiji za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova u aprilu i maju isplaćeno mu je po 300 eura. Takođe, prijavio je i ukupno 1.100 eura koje je dobio od Opštine Nikšić kao podršku roditeljima sa troje i više djece.

U imovinskom kartonu naveo je i 7.000 eura gotovine, a Agenciji je dao saglasnost za kontrolu bankovnih računa.

Kada je riječ o imovini, Šćepanović posjeduje kuću od 124 kvadrata, izgrađenu 2010. godine, garažu od 23 kvadrata, kao i dvije njive površine 600 i 884 kvadrata. Na njegovu suprugu Slađanu registrovan je automobil “pežo 207” iz 2007. godine.

Šćepanović je tokom cijele 2025. godine obavljao funkciju u v.d. mandatu, a krajem godine imenovan je za direktora Uprave policije u punom mandatu.