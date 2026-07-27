Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je obustavljen. Uzrok nezgode biće poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije.

Izvor: Uprava Policije CG

Do udesa je došlo u blizini restorana „Kastel“, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovala su tri vozila.

Komandir nikšićke Službe zaštite i spasavanja Slavko Tadić kazao je za Dan da su pripadnici te službe, zajedno sa ekipama Hitne medicinske pomoći i policije, brzom i sinhronizovanom akcijom izvukli povrijeđene iz smrskanih vozila, piše Dan.

"Sinhronizovanom akcijom vatrogasaca, ekipe Hitne medicinske pomoći i policije povrijeđeni su izvučeni iz vozila i transportovani u Opštu bolnicu Nikšić", kazao je Tadić.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je obustavljen. Uzrok nezgode biće poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije, javlja Dan.