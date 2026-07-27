Iz tužilaštva su za RTCG kazali da se predmet nalazi u fazi izviđaja.

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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je krivični predmet povodom prijave koju je doskorašnji predsjednik Savjeta Radio-televizije Crne Gore Veselin Drljević podnio protiv četiri nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja, prenosi javni servis.

Iz tužilaštva su za RTCG kazali da se predmet nalazi u fazi izviđaja.

Drljević je tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv NVO Media centar, Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) i Instituta za medije Crne Gore (IMCG), tvrdeći da su ga lažno prijavili za krivično djelo falsifikovanja isprave.

"U ovom tužilaštvu dana 16. juna 2026. godine formiran je krivični predmet i nalazi se u postupku izviđaja. Postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje. Radi zaštite interesa postupka, za sada nije moguće saopštiti više detalja“, naveli su iz tužilaštva za portal RTCG-a.

Prethodno su Drljevića prijavili direktor Media centra Goran Đurović, direktorica CGO-a Daliborka Uljarević, glavna urednica CIN-CG-a Milka Tadić Mijović i direktorica IMCG-a Olivera Nikolić.

Drljević u prijavi predatoj podgoričkom tužilaštvu da su pomenute organizacije tvrdile da je podsticao nepoznato lice na falsifikovanje dokumentacije kako bi ispunio uslove za kandidaturu za člana Savjeta RTCG-a.

On, međutim, pojašnjava da su sve NVO koje su ga predložile za člana Savjeta ispunjavale zakonske kriterijume propisane Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG-u.

Prema njegovim navodima, dokumentacija predlagača bila je predmet provjere nadležnih institucija, uključujući stručne službe Skupštine Crne Gore i Administrativni odbor.

Drljević ističe da su ga za člana Savjeta podržale 24 NVO, što je, kako navodi, višestruko više od zakonom propisanog minimuma. Dodaje i da je javni poziv za izbor članova Savjeta sprovodila Skupština Crne Gore, te da kandidat predložen na osnovu neispravne dokumentacije ne bi mogao ni biti razmatran.

Navodi i primjer NVO „Kapetanovo jezero“, koja je u međuvremenu postala emiter pod nazivom „Svetigora“, ali tvrdi da ta okolnost nije bila prepreka za razmatranje njegove kandidature jer je validnost dokumentacije, prema njegovim riječima, potvrdila nadležna državna institucija. Takođe tvrdi da je jedan od njegovih predlagača, NVO „Akademija fudbala PRO“, dostavio dokaze o radu u oblasti medija, pa ocjenjuje da bi, ukoliko dokumentacija nije bila validna, predlog bio odbijen u proceduri.

U prijavi piše da je cilj ranije podnesene krivične prijave protiv njega bio „zloupotreba instituta krivične prijave sa ciljem diskreditacije institucija i ličnosti“.

Zbog toga Drljević od tužilaštva traži da ispita da li su pomenute nevladine organizacije izvršile krivično djelo lažnog prijavljivanja, koje Krivični zakonik prepoznaje kao prijavljivanje određenog lica za krivično djelo za koje podnosilac zna da nije izvršeno.