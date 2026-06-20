Krivične prijave podnijete zbog krađe opreme za video-nadzor, mobilnog telefona i prehrambenih proizvoda

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ rasvijetlili su tri krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i protiv četiri osobe podnijeli krivične prijave nadležnim tužilaštvima u Beranama i Bijelom Polju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeta je krivična prijava protiv S.S. (46), koji je označen kao operativno interesantno lice, i R.B. (51), zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa na štetu organa lokalne samouprave.

Sumnja se da su njih dvojica otuđili opremu za video-nadzor u vlasništvu lokalne uprave.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa, prijavljen je i Z.D. (40) iz Berana, takođe operativno interesantno lice. On se sumnjiči da je, koristeći nepažnju oštećenog, ukrao mobilni telefon.

U Bijelom Polju krivična prijava podnijeta je protiv S.V. (36), operativno interesantnog lica, zbog sumnje da je iz magacina firme u kojoj je bio zaposlen otuđio prehrambene proizvode vrijedne oko 400 eura.

Policija nastavlja aktivnosti na suzbijanju imovinskog kriminaliteta i rasvjetljavanju krivičnih djela na području sjevera Crne Gore.