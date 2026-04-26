Policija u Mojkovcu uhapsila je operativno interesantno lice L. R. (34) i T.V. S.(28) zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično djelo “mučenje u sticaju sa lakom tjelesnom povredom” na štetu dvadesetsedmogodišnjeg mladića iz tog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz policije, osumnjičeni su tokom noći između 24. i 25. aprila, nakon što je oštećeni po pozivu T.V.S. došao na dogovoreni susret na javnom mjestu, ga naveli da uđe u vozilo, nakon čega su ga odvezli na lokaciju van grada.

“Tada su ga fizički napali nanoseći mu intenzivnu fizičku bol i patnju, te prema njemu postupali na naročito grub i ponižavajući način”, saopštila je policija.

Sumnja se da su mu zadali više udaraca u predjelu glave i tijela, a povrede su mu, kako navode, nanijete i upotrebom ljepila u predjelu lica.

Nakon toga, mladić je uspio da pobjegne sa mjesta događaja, ali ga je, prema sumnjama policije, ponovo pozvala T.V.S. da dođe u njen stan, navodno kako bi mu se izvinila.

Međutim, tamo su ga, kako se sumnja, sačekali oboje osumnjičenih i nastavili fizički napad.

“Tokom drugog napada zadati su mu udarci u predjelu glave i tijela, usljed čega je djelimično izgubio svijest. Nakon toga je uspio da pobjegne iz objekta i o svemu obavijesti policiju”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ ubrzo su locirali i uhapsili L.R. i T.V.S, dok je povrijeđenom ukazana medicinska pomoć.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.