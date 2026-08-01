Popio pivo i umro u kafani: Iza sebe ostavio jedan od najvećih folk hitova, a djeca i žena zahtijevali samo jedno

U kafani u Kraljevu preminuo je pjevač Tomislav Čolović. Njegov prijatelj otkrio je detalje o tragičnom događaju i sećanjima na njega.

Izvor: Youtube/printscreen/Diskos Official

Pevač Tomislav Čolović, kojeg publika pamti po hitu „Mali mrav“, preminuo je prije 16 godina. Iznenada je preminuo 9. februara 2008. godine u jednoj kafani u rodnom Kraljevu.

Vlasnik lokala Čeda prisjetio se te noći i posljednjih trenutaka pjevača.

„Došao je poslije ponoći iz druge kafane, naručio pivo i porciju pršute. Popio je gutljaj i iznenada pao. Konobarica me je odmah pozvala, a potom su stigli policija i ljekari. Srce ga je izdalo“, ispričao je.

Kako je naveo, Čolović je često dolazio u njegovu kafanu, gdje je volio mir i samoću.

„Bio je dobar čovjek i odličan muzičar. Volio je da dođe sam, naruči meze i pivo. Nikada nije pjevao u kafani, ovdje je pronalazio svoj mir. Ljudi su ga cijenili, bio je pošten čovjek“, rekao je Čeda.

Tomislavovi sinovi nastavili su njegovim muzičkim stopama. Aleksandar svira bubnjeve, dok je Milan član orkestra Aleksandra Sofronijevića.

Milan je ranije govorio da ga je otac još kao dječaka vodio na nastupe.

„Sa deset ili 11 godina već sam išao na svirke. Tako sam rano ušao u muziku i danas se njome bavim skoro 30 godina. Nije lako zarađivati muzički hljeb, ali sam uz oca naučio šta ovaj posao nosi“, rekao je.

Progovorio i njegov sin

Govorio je i o tome da li bi Tomislavu bilo bolje, i njemu i porodici, da nije živio boemskim načinom života.

„Pa, tako je kada uđeš u čašu, ali bio je dobar i prema nama, daleko od toga da nije, samo da je nekada znao da povuče ručnu, bilo bi mnogo bolje. Bilo bi bolje i za nas, ali i za njega. Mislim da bi se bolje sačuvao, jer sve te neprospavane noći, pijanstva, bacanje para... Njemu novac zaista nije bio bitan. To je bilo vrijeme kada se veoma dobro zarađivalo, imao je mnogo nastupa i koncerata... Ko god da mu je tražio pomoć, ako je bio u prilici, pomogao bi mu“, rekao je.

Milan je otkrio i da li je od oca naučio neke životne lekcije.

„Jesam i hvala mu na tome. Trudim se da ga pamtim samo po dobrom i teško mi je kada pričam o njemu, emocije mi naviru i razmišljam šta bih sve dao da je živ. Kada izgubiš roditelja, vjerovatno tek tada shvatiš ko si, šta si, gdje si i koliko ti je značio. Često toga nijesmo bili dovoljno svjesni dok je bio živ. A što se tiče lekcije... Pred smrt mi je dao jedan savjet. Bukvalno mi je rekao: ‘Ponosan sam na vas, srećan sam. Samo nemoj da praviš greške koje sam ja pravio. Ne treba ti piće. Sada kada razmislim, mnogo toga mi je lijepog donijelo, ali i mnogo toga lošeg. Na mene si. Imaš nešto „iks“ u sebi, od tebe će biti nešto. Ti možeš da napraviš posao, ali nemoj da praviš greške koje sam pravio ja.’ To mi je ostalo urezano u glavi“, ispričao je Milan svojevremeno za Espreso.