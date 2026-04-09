Izvor: Uprava policije Crne Gore

Podgorička policija podnijela je krivčne prijave protiv dva policajca, M.Đ (31) i B.B (44), zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja, na način što su operativno interesantnim osobama prenoslili službene informacije, saopštila je Uprava policije (UP).

“Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M.Đ. i B.B, u odvojenim slučajevima, kroz ostvareni kontakt sa operativno – interesantnim licima (OIL) iz Podgorice, ovim licima u izvjesnom periodu prenosili službene podatke, čime su potencijalno mogli ugroziti uspješno sprovođenje policijskih mjera i radnji u određenim predmetima, a što se sve negativno odražava i na ugled Uprave policije koji su svojim ovakvim nezakonitim činjenjem urušavali”, kazali su iz policije.

Kako se sumnja, policajac M.Đ. je, koristeći svoj službeni položaj, uticao da se njemu bliska lica ne sankcionišu i na taj način im omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi.

“Osim podnijetih krivičnih prijava, Uprava policije će, zbog navedenog, protiv M.Đ. i B.B. pokrenuti interne postupke shodno zakonu”, zaključuju iz policije.