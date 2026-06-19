Tokom događaja, policijski službenik je uspio da identifikuje vozača kao A.S. (31), operativno interesantno lice iz Bijelog Polja, za kojim su bile raspisane i na snazi dvije nacionalne potjernice.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija je saopštila da je u Baru uhapsila operativno interesantnu osobu A.S. (31) iz Bijelog Polja, koji je tokom pokušaja policijske kontrole napalo policijskog službenika, pokušao da ga obori sa službenog motocikla i odbio da se zaustavi na izdato naređenje.

Naime, policijski službenik saobraćajne policije – motociklista Odjeljenja bezbjednosti Bar je sinoć, vršeći redovne poslove i zadatke iz svoje nadležnosti na magistralnom putu Bar–Ulcinj, uočio putničko motorno vozilo marke „VW Golf III“, podgoričkih registarskih oznaka, koje se iz pravca Ulcinja ka Baru kretalo velikom brzinom.

“Policijski službenik se uputio za navedenim vozilom i upotrebom svjetlosne i zvučne signalizacije izdao naređenje za zaustavljanje. Vozilo se u jednom trenutku zaustavilo, nakon čega je vozač naglo i velikom brzinom izvršio opasno polukružno okretanje oko službenog motocikla i nastavio kretanje u pravcu Bara. Prilikom daljeg pokušaja zaustavljanja, vozač je više puta usmjeravao vozilo ka službenom motociklu, pokušavajući da obori policijskog službenika. Zahvaljujući brzoj reakciji policijskog službenika izbjegnute su teže posljedice, iako je usljed ovakvog postupanja vozača u dva navrata došlo do destabilizacije službenog motocikla”, navodi policija.

Tokom događaja, policijski službenik je uspio da identifikuje vozača kao A.S. (31), operativno interesantno lice iz Bijelog Polja, za kojim su bile raspisane i na snazi dvije nacionalne potjernice.

“A.S. je policijskom službeniku tokom postupanja uputio riječi prijeteće sadržine po život i tijelo”, dodaje policija.

Odmah po saznanju za događaj, službenici Interventne jedinice policije, zajedno sa policijskim službenikom – motociklistom koji je prethodno pokušao da zaustavi predmetno vozilo, preduzeli su intenzivne aktivnosti na pronalasku osumnjičenog, te su u kratkom roku locirali predmetno vozilo, a potom i A.S. i njegovog saputnika E.K.

“Oni su potom dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar radi sprovođenja daljih službenih mjera i radnji”, dodaje policija

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, A.S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

“A.S. je višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela i lice koje je i ranije evidentirano zbog napada na policijske službenike. On će u zakonskom roku biti sproveden postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost”, saopštila je policija.