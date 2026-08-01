(Video) Pogledajte reakciju Dina Merlina dok mu je publika skandirala „Dino, lopove“

Na koncertu Dina Merlina na Koševu publika je skandirala "Dino, lopove".

Izvor: X/rsk993

Prvi od tri zakazana koncerta Dina Merlina na Koševu ostao je u sjenci velikog skandala i bijesne publike koja je ispred stadiona glasno skandirala: „Dino, lopove!“

Hiljade ljudi nije uspjelo da uđe na koncert, iako su uredno platili svoje ulaznice. Da stvar bude gora, prisutni tvrde da je Merlin izašao na binu dok je publika još ulazila na stadion, a čim se prostor popunio, redari su preostalim fanovima zatvorili kapije.

Merlin se tokom koncerta obratio publici, ali je, kada je čuo skandiranje „Dino, lopove“, ostao nijem.

угаси се човјек хахахpic.twitter.com/e9DKGKABdI — Пантилимон (@rsk993)August 1, 2026

Prodavao iste karte dva puta?

Jedan od posjetilaca tvrdi da je tek kada je stigao do svog mjesta shvatio da je prevaren, jer su, kako navodi, ulaznice za isto numerisano sjedište prodate dvjema različitim osobama.

„Evo karte od nas i od ljudi koji su već bili na našim mjestima. I mi i oni kupili smo karte u Magazi“, rekao je on.

Dodao je da su broj reda i sjedišta bili isti, dok su serijski brojevi na ulaznicama bili različiti.

„Na ulazu je skoro nastao stampedo“

Posjetilac je ispričao i da je organizacija ulaska bila loša.

„Što se tiče prvog ulaza, sat vremena smo stajali jer su napravili samo tri prolaza. Kada je skoro nastao stampedo, samo su pustili ljude da prođu, što znači da si mogao unijeti šta god hoćeš bez ikakve kontrole“, rekao je.

Kako tvrdi, ulaznice su skenirane tek na ulazu na stadion, dok je bezbjednosna kontrola bila minimalna.

„Dočekao nas je haos sa duplim kartama. Nijesmo bili jedini slučaj, a bilo je i mnogo ljudi koji uopšte nijesu uspjeli da uđu na koncert“, kazao je.