Policija u Nikšiću pronašli su i uhapsili dvije operativne interesantne osobe za kojima se tragalo na nacionalnom nivou i to R.P. (42) i I.T. (44). Ovo je saopšteno iz Uprave policije.

Kako navode R.P. (42) iz Nikšića, tražili su po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću zbog sprovođenja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci, i on je sproveden u UIKS na izdržavanje navedene zatvorske kazne.

"Takođe, sprovodeći pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju lociranja traženih lica, službenici nikšićke policije su u koordinaciji sa policijskim službenicima Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije “Jug”, locirali i lišili slobode lice koje se potraživalo shodno naredbi Višeg suda u Podgorici. Naime, slobode je lišeno operativno interesantno lice I.T. (44) iz Nikšića, zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred pomenutim Sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje. On je sproveden Višem sudu u Podogrici na dalju nadležnost", pojašnjavaju iz policije.