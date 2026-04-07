,,Operativno interesantna lica A.C. (48) i I.C. (45) iz Bara uhapšeni su zbog sumnje da su prevarili državljanku Ukrajine za 50.000 eura", navodi se u saopštenju Uprave policije.

"Sumnja se da su A.C., I.C. i državljanin Ruske Federacije A.T. 21. januara tekuće godine, dok su se nalazili u kući A.C. u Baru, po prethodnom usmenom dogovoru u vezi kupoprodaje kriptovalute sa jednom ukrajinskom državljankom, sa borvakom u Tivtu, istoj obećali da će joj prodati kripto vlautu USDT za novčani iznos od 50.000 eura. Oštećena je toga dana, shodno prethodnom dogovoru koji je ostvarila sa A.T., donijela u kuću A.C. i I.C. novac u iznosu od 50.000 eura i isti predala ovim licima u prisustvu A.T., na ime kupovine kripto valute USDT od A.C.", navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da je Ukrajinka toj osobi licu predala i adresu kriptonovčanika kako bi se izvršila transakcija.

"Tokom perioda u kojem su navodno čekali potvrdu koda za transakciju, A.C. je preuzeo novac od oštećene i prebrojao određeni iznos, nakon čega se sa I.C. udaljio u drugu prostoriju kuće kako bi navodno provjeravao novčanice na aparatu za provjeru ispravnosti istih, sve vrijeme održavajući oštećenu u zabludi da će se predmetna transakcija izvršiti. Nakon određenog vremena, kako oštećena nije zaprimila povratni kod o obavljenoj transakciji na kriptonovčaniku u vezi kupovine kriptovalute, posumnjala je u prevarne radnje, provjerila drugu prostoriju i shvatila da su se A.C. i I.C. udaljili u nepoznatom pravcu sa njenim novcem, neizvršavajući dogovorenu transakciju. Tako su A.C. i I.C. doveli u zabludu i lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, prevarili oštećenu za 50.000 eura, a za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu i, kako se sumnja, izvršili krivična djela prevara", naveli su u policiji.

Oni su kazali da će uhapšeni Barani u zakonom predviđenom roku biti privedeni uz krivične prijave postupajućem osnovnom državnom tužiocu u Baru.