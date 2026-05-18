,,Bjelopoljska policija uhapsila je dvije operativno interesantne osobe V.K. i M.B. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da su izvršili krivična djela sa elementima nasilja na štetu dvije muške osobe iz tog grada", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Sumnja se da je V.K. 16. maja ove godine, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenom muškom osobom ispred jednog marketa u Bijelom Polju, istog fizički napao zadajući mu više udaraca u predjelu glave i tijela.

Oštećeni je zadobio teške tjelesne povrede u predjelu glave.

,,M.B. je, kako se sumnja, krivično djelo izvršio na način što je 15. maja, nakon kraće verbalne rasprave, ugrozio sigurnost oštećenog prijeteći mu, nakon čega ga je fizički napao, nanoseći mu lake tjelesne povrede", dodaje se u saopštenju.

Kako se dalje navodi, policijski službenici su, nakon obavještenja o događajima, preduzeli mjere i radnje, koje su dovedele do identifikovanja i pronalaska osumnjičenih.

,,O događajima je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama V.K. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda, dok se u slučaju u kojem je osumnjičeni M.B. izjasnio da se radi o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda, nakon čega su ova lica lišena slobode.V.K. i M.B. su, uz krivičnu prijavu, privedeni državnom tužiocu", zaključuju iz UP.