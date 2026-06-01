Legenda Real Madrida oglasila se i pomenula Predraga Mijatovića nabrajući svoja najveća sjećanja na detinjstvo i mladost uz klub.

Legendarni golman Real Madrida reagovao na kritike i poručio da niko ne može dovoditi u pitanje njegovu privrženost klubu.

Nekadašnji kapiten Real Madrid i jedan od najboljih golmana u istoriji fudbala, Iker Casillas, oglasio se na društvenim mrežama nakon kritika dijela navijača, podsjećajući na svoju dugogodišnju vezu sa madridskim velikanom.

Kasiljas je istakao da je odrastao u omladinskoj školi Reala i da niko ne može dovoditi u pitanje njegovu ljubav prema klubu.

„Potrebno mi je malo lekcija o tome šta znači biti madridista. Odrastao sam u starom sportskom centru Reala. Generacija sam ‘La Kvinte’. U klubu sam od svoje devete godine. Nikome se ne ulizujem. Španac sam. Plakao sam zbog svih titula izgubljenih protiv Tenerifa. Vrištao sam od sreće zbog Mijatovićevog gola. U dobru i zlu – madridista sam. Glasam za Real Madrid“, poručio je Kasiljas.

Posebno je izdvojio legendarni pogodak Predrag Mijatović u finalu UEFA Champions League Final 1998 protiv Juventus, kojim je Real Madrid stigao do svoje sedme titule prvaka Evrope nakon više od tri decenije čekanja.

Zanimljivo, Kasiljasova objava stigla je istog dana kada je Mijatović podnio ostavku na funkciju potpredsjednika za sportska pitanja u FK Partizan.

Pocas lecciones de madridismo necesito. Crecí en la antigua ciudad deportiva. La Quinta. Desde los 9 en el club. No le bailo el agua a nadie. Soy español. Llore con las 2 ligas de Tenerife. Grité con el gol de Mijatovic! Mejor o peor, soy MADRIDISTA. Voto por el Real Madrid!pic.twitter.com/oW9tKZWPIt — Iker Casillas (@IkerCasillas)June 1, 2026

Šta je hteo da kaže golman?

Slavni golman Iker Casillas ovim riječima želio je da podsjeti na neka od najvažnijih poglavlja u istoriji Real Madrid. Prije svega, osvrnuo se na period kada je kao dječak pratio čuvenu „La Kvintu“, generaciju koju su činili Emilio Butragenjo, Mičel, Manolo Sančiz, Rafael Martin Vaskez i Migel Pardeza, fudbaleri koji su ponikli u omladinskoj školi kluba.

Podsjećajući na bolne poraze od CD Tenerife, Kasiljas se prisjetio sezone 1991/92, kada je Real pod vođstvom Radomir Antić bio lider na tabeli, ali je trener smijenjen usred sezone. Na kraju je poraz od Tenerifa rezultatom 3:2 koštao Madriđane šampionske titule. Sličan scenario dogodio se i godinu kasnije, kada je Tenerife pobjedom od 2:0 u posljednjem kolu ponovo spriječio Real da osvoji prvenstvo.

Kasiljas je podsjetio i na legendarni gol Predrag Mijatović protiv Juventus u finalu 1998. godine, kojim je Real stigao do sedme titule prvaka Evrope. Taj pogodak ostao je upamćen kao jedan od najvažnijih u istoriji kluba, jer je označio kraj 32-godišnjeg čekanja na evropsku krunu.

Kome je Kasiljas odgovorio?

Iako nije otvoreno podržao Enrikea Rikelmea, koji će biti protivkandidat Florentino Pérez na predsjedničkim izborima zakazanim za 7. jun, Kasiljas nije stao ni uz aktuelnog predsjednika kluba.

Nekadašnji kapiten Reala ranije je izazvao pažnju javnosti kada je poručio da nije za povratak José Mourinho na klupu madridskog kluba, uprkos tome što se njegovo ime pominje kao jedno od mogućih rješenja za probleme u ekipi.

Prema navodima španskih medija, Kasiljas je reagovao nakon brojnih kritika na društvenim mrežama, gdje su pojedini navijači dovodili u pitanje njegovu privrženost i odnos prema Real Madridu.