Cijela sala vrištala kad je stao na binu: Poznati reper gost na Senidinom koncertu, usred pjesme pao na koljena (Video)

Pjevačica Senidah je opet napravila spektakl pred domaćom publikom

Pjevačica Senidah održala je četvrti koncert u beogradskom Sava Centar, gdje je još jednom priredila veče za pamćenje svojim fanovima.

Publika je tokom cijelog nastupa uglas pjevala njene najveće hitove poput „Delija“, „Slađana“ i „Omen“, stvarajući sjajnu atmosferu u prepunoj dvorani.

Među prisutnima je bila i Maša Memedović, koja je, prema navodima medija, bila među najraspoloženijim posjetiocima koncerta.

Posebne ovacije publike dobio je Senidin gost večeri, Coby. Njegov izlazak na scenu ispraćen je gromoglasnim aplauzom, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju publike kada je tokom nastupa kleknuo pred Senidu, što je izazvalo dodatno oduševljenje u dvorani.

Senida i Cobi su potom izveli i duet "Četiri strane sveta":