U selu Areniljas u Španiji nudi se besplatna kuća i posao, ali samo za porodice spremne na trajno naseljavanje i aktivno učešće u zajednici.

Špansko selo Areniljas, koje ima svega oko 45 stanovnika, ponudilo je zanimljiv paket za porodice spremne da se trajno dosele – besplatan smještaj, stalni posao i mogućnost vođenja lokalnog bara.

Porodica koja bude odabrana dobiće na korišćenje renoviranu opštinsku kuću bez plaćanja kirije, dok će istovremeno imati obezbijeđen posao na održavanju i obnovi lokalne infrastrukture.

Cilj ove inicijative je da se zaustavi odlazak stanovništva iz ruralnih krajeva i oživi svakodnevni život male zajednice u provinciji Sorija, na sjeveru Španije.

Iako se često predstavlja kao „besplatna kuća u Španiji“, budući stanovnici će i dalje plaćati redovne troškove poput struje, vode i grijanja. Uz posao, ponuđena je i mogućnost upravljanja seoskim barom, koji predstavlja glavno mjesto okupljanja mještana.

Program nije namijenjen svima, jer kandidati moraju već imati pravo boravka i rada u Španiji. Prednost imaju porodice spremne da se dugoročno uključe u život sela i doprinesu njegovom razvoju.

Djeca bi pohađala školu u obližnjem mjestu Berlanga de Duero, udaljenom oko 20 kilometara, uz organizovan besplatan prevoz. Selo ima i internet vezu pogodnu za rad od kuće, što dodatno povećava njegovu privlačnost za nove stanovnike.