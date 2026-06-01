Vučić najavio je najznačajniju vojnu vježbu 28. juna sa novim naoružanjem na Pasuljanskim livadama, u okviru Vidovdanskih svečanosti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 28. juna na Pasuljanskim livadama biti održana, kako je kazao, do sada najznačajnija vojna vježba, tokom koje će javnosti biti predstavljeno novo naoružanje kojim raspolaže Vojska Srbije.

Vučić je, gostujući u emisiji „Ćirilica“, rekao da će vježba biti organizovana u okviru Vidovdanskih svečanosti, ističući da će građani imati priliku da vide nova sredstva i opremu koja su uvedena u naoružanje.

„Do sada najznačajniju vojnu vježbu imaćemo 28. juna, sa potpuno novim naoružanjem, kako bismo ljudima pokazali šta je novo što imamo“, naveo je Vučić.

On je dodao da će država organizovati i brojne druge manifestacije povodom Vidovdana, uz poruku da će građani tom prilikom moći da čuju i određene nove informacije.

Predsjednik Srbije je tokom gostovanja govorio i o nedavnoj posjeti China, kao i o portalu „Ko si bre ti?“.