Cigarete sa akciznim markicama drugih država pronađene u vozilu sugrađanina, vrijednost procijenjena na oko sedam hiljada eura

Službenici Uprava policije Crne Gore u Rožaje zaplijenili su 2,2 hiljade paklica cigareta sa akciznim markicama drugih država, bez odgovarajuće dokumentacije, vrijednosti oko sedam hiljada eura, prenose Vijesti.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su, postupajući po operativnim saznanjima, zaustavili i kontrolisali vozilo kojim je upravljao M.K. iz Rožaja.

„Pregledom vozila pronađeno je 2,2 hiljade paklica cigareta sa akciznim markicama drugih država, vrijednosti oko sedam hiljada eura, bez odgovarajuće dokumentacije“, navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji se izjasnio da se protiv M.K. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, prenose Vijesti.