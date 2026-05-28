Crnogorska policija je, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, su 26. i 28. maja 2026. godine podnijela četiri krivične prijave protiv pet osoba i tri firme, zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta Budžetu Crne Gore i Opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 eura.

“Krivična prijava podnijeta je protiv firme „G-M.G.“ d.o.o. Nikšić, suvlasnika i izvršnog direktora N.G. (32) i suosnivača S.M. (42), zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako navode, u postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su N.G., kao izvršni direktor i suvlasnik, i S.M., kao suosnivač, navedeno krivično djelo izvršili na način što su, postupajući u ime i za račun firme „G-M.G.“ d.o.o. Nikšić, kontinuirano tokom 2025. i 2026. godine, u cilju izbjegavanja poreskih obaveza, izdavali fakture za koje nijesu podnosili mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost, čime su, po osnovu neprijavljenog PDV-a pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 212.262,57 eura, na štetu Budžeta Crne Gore.

“Krivična prijava podnijeta je i protiv firme „IGMC“ d.o.o. Nikšić i izvršnog direktora M.M. (33), zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja u privrednom poslovanju”, kazali su iz policije.

U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je M.M., u svojstvu izvršnog direktora i osnivača, navedena krivična djela izvršio na način što, postupajući u ime i za račun firme IGMC“ d.o.o. Nikšić, u periodu od septembra 2025. do januara 2026. godine, nije podnosio PDV prijave nadležnom organu Poreske uprave, dok je istovremeno trošio novčana sredstva sa računa firme otvorenog kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, podizao gotovinu na ATM aparatima i vršio plaćanja putem POS terminala bez adekvatne poslovne dokumentacije, u cilju izbjegavanja poreskih obaveza.

“Time je, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, po osnovu neprijavljenog PDV-a i utajenog poreza na dohodak, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 115.361,40 eura, na štetu Budžeta Crne Gore”, navode iz policije.

Takođe, policija je protiv crnogorskog državljanina A.Z. (50) podnijela krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

“U postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je A.Z. krivično djelo izvršio tako što je, izbjegavanjem plaćanja propisanih carinskih dažbina u junu 2024. godine, po osnovu lažne fakture prilikom uvoza upotrebljavanog vozila, umanjio poresku osnovicu i utajio porez, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 40.240,35 eura, na štetu Budžeta Crne Gore”, dodaju.

Predmetno vozilo marke „Mercedes-Maybach“ privremeno je oduzeto od strane policijskih službenika.

Podnijeta je i krivična prijava protiv firme „WLJ“ d.o.o. Ulcinj i izvršnog direktora B.V. (45), državljanina Kosova, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

“U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je B.V., u svojstvu izvršnog direktora, postupajući u ime i za račun pravnog lica „WLJ“ d.o.o. Ulcinj, u martu 2025. godine u Ulcinju izvršio dogradnju objekta bez prethodno podnijete prijave i potrebne dokumentacije za građenje, kao i suprotno revidovanom glavnom projektu, čime je Budžetu Opštine Ulcinj, po osnovu neplaćenih naknada za komunalno opremanje zemljišta, pričinjena šteta u iznosu od oko 10.000 eura”, zaključuju iz policije.