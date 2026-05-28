Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, rasvijetlili su pokušaj ubistva u decembru prošle godine u Nikšiću i identifikovali osumnjičenog Savu Nikitovića (22) iz Nikšića kao direktnog izvršioca, saopšteno je iz Uprave policije.

Navode da su protiv Save Nikitovića, koji je označen kao operativno interesantno lice, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu Andrije marković i Mila Jovanovića, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako se sumnja, Sava Nikitović je 10. decembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu slobode u Nikšiću upotrebom vatrenog oružja nanio teške tjelesne povrede dvojici oštećenih.

Policija je nakon prijave građana izašla na lice mjesta, gdje je u prisustvu nadležnog tužioca izvršen uviđaj i izuzeti tragovi i predmeti.

Ljekarskim pregledima utvrđeno je da su Andrija Marković (41) i Milo Jovanović (39) zadobili više prostrelnih rana i teške tjelesne povrede, nakon čega su hospitalizovani.

"Protiv ovog lica podnijeta je Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivična prijava zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Naime, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena je 10. decembra 2025. godine oko 22.30 časova od strane građana da je u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu slobode u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je došlo do povređivanja više lica", navodi se u saopštenju.

Ljekarskim pregledom i medicinskom dokumentacijom konstatovano je da su u ovom događaju – Andrija Marković (41) i Milo Jovanović (39) – zadobili teške tjelesne povrede, odnosno više prostrijelnih rana u predjelu tijela, nastalih dejstvom projektila ispaljenih iz vatrenog oružja, nakon čega su ohospitalizovani.

"Postupajući državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je nakon preduzetih mjera i radnji događaj kvalifikovao kao krivično djelo teško ubistvo u pokušaju", kazali su iz policije.

Podsjetili da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u saradnji i koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krajem februara 2026. godine identifikovali i uhapsili Novicu Aleksića (43) iz Nikšića, bliskog operativno interesantnim licima, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju izvršeno putem pomaganja, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, na način što je, kako se sumnja, obezbijedio vatreno oružje i municiju koje je direktni izvršilac koristio prilikom izvršenja navedenog krivičnog djela.

"N.A. je shodno rješenju suda određen pritvor i on se trenutno nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sprovode intenzivne aktivnosti na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog OIL Save Nikitović.", zaključeno je iz policije.